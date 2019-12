‘La resistencia’, la tele gamberra que triomfa a YouTube

És només una hora de televisió, però el muntatge de La resistencia, el late late show de Movistar+, requereix molt més temps de preparació. Això ho saben bé els espectadors que van respondre a la crida de l’espai de David Broncano per assistir com a públic a la gravació del programa que dijous passat, de manera excepcional, va tenir lloc al paranimf de la Universitat de Barcelona. Per una nit i amb motiu de l’estrena de Merlí: sapere au de, el xou va canviar l’escenari del Teatro Arlequín de Madrid, on es grava habitualment, per un dels espais més majestuosos de l’Edifici Històric de la universitat. El programa especial que s’hi va gravar es va poder veure ahir al canal #0, i l’entrevista a l’actor Carlos Cuevas, protagonista de Merlí: sapere aude, ja està disponible al canal de YouTube de La resistencia.

Des de la sis de la tarda, una llarga cua formada per un centenar de persones força joves esperava ordres per entrar a l’improvisat plató i ser testimoni, encara que només fos per un dia, d’un dels fenòmens televisius mil·lennials dels últims anys. L’èxit al capdavant de La vida moderna de la Cadena SER, que es va començar a emetre el 2014, va permetre a David Broncano fer el salt al Late motiv de Buenafuente i d’allà a tenir un programa propi, produït per El Terrat, des del qual escampa el seu humor pachacho (“pallasso”, en el seu personal argot). Des de la seva estrena, el 2018, La resistencia s’ha convertit en un programa de culte entre el públic més jove i Broncano en una mena de messies de l’humor, una condició de la qual es va riure ell mateix fent el monòleg inicial des d’un dels púlpits del paranimf. La devoció i l’entusiasme dels seus fans es va fer evident fins al final de la gravació, tocades ja les onze de la nit. Disfrutaven amb les bromes internes de la banda, formada per Grison i Ricardo Castella, i Broncano, però també van explotar de riure amb l’humor gamberro de Jaime Caravaca, el còmic murcià que s’encarrega del prexouque serveix per preparar el públic per al programa.

Viralització gràcies a YouTube

Si hi ha alguna cosa que distingeix La resistencia és la seva indiferència total per les normes de la televisió. Broncano presumeix de no preparar-se les entrevistes i, amb aquesta excusa, aconsegueix esquivar les preguntes típiques dirigides a la promoció del producte de torn -ja sigui una sèrie, una pel·lícula o un disc- que intenta publicitar el convidat. Aquesta suposada espontaneïtat li permet establir una conversa que, per norma general, acaba agafant camins surrealistes. Només hi ha dues preguntes que es repeteixen en cada entrevista: quants diners tens al banc i quantes vegades has tingut relacions sexuals l’últim mes.

Segons les dades de la consultora Barlovento, el públic que segueix les emissions televisives de La resistencia és majoritàriament masculí: un 57,7% d’homes davant del 42,3% de dones que el segueixen al canal #0. L’audiència, a més, ha anat creixent en paral·lel a la popularitat del seu presentador. La primera temporada va marcar un 7,1% de quota de pantalla en la televisió de pagament, mentre que l’actual, la tercera, està en 8,4% de quota en el pagament.

Una de les claus del creixement del programa i de la seva popularitat es troba en el seu canal de YouTube, que actualment té 1,64 milions de subscriptors. Tot i ser una plataforma de pagament, Movistar+ va assumir fa temps que YouTube era imprescindible per viralitzar els seus continguts i fer-los accessibles a un públic jove que potser ara no es pot pagar una subscripció, però que sí que ho podria fer en un futur.

Mentre que les seves dades de consum lineal són discretes, a YouTube els vídeos de La resistencia sumen milions de visionats. L’entrevista del 28 de març a Gerard Piqué, un dels convidats estrella del programa, suma 7,6 milions de reproduccions a YouTube, però l’emissió regular la van veure només 82.000 persones. Moltes vegades els interessos dels espectadors digitals divergeixen dels espectadors televisius: l’entrevista a Manuela Vellés va ser la més vista de la temporada, amb una quota en el pagament del 13,9% i 103.000 espectadors, però a YouTube té només 968.000 visualitzacions.

L’èxit de La resistencia és fruit de l’impacte de les xarxes socials, però també de la irreverència de Broncano, que és capaç de fer que Javier Camarena, el segon convidat de Barcelona i un dels tenors més reconeguts del moment, tanqui el programa cantant un tema de Parchís i sent corejat per un públic que no havia ni nascut quan el grup musical era gairebé tan famós com Rosalía.