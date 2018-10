La televisió nord-americana s’endureix contra el racisme

Fins a aquesta setmana, Megyn Kelly era una de les cares més conegudes de la cadena nord-americana NBC, però un comentari considerat racista ha posat fi a la seva carrera professional, almenys temporalment. Dimarts passat, en el seu programa matinal Megyn Kelly Today, la periodista va assegurar que no entenia per què es considerava racista que un blanc es maquillés la cara de negre per disfressar-se per Halloween i va recordar que quan ella era petita no suposava un problema. Poques hores després, Kelly publicava una disculpa, que va reiterar l’endemà en directe. Cap d’aquestes mostres de penediment ha evitat que la NBC cancel·li el seu programa, una acció que segueix la línia adoptada per altres cadenes nord-americanes que recentment s’han trobat en situacions similars.

La decisió de la NBC va ser forçada per la forta reacció adversa de les xarxes socials i les queixes de companys afroamericans de Kelly, descontents pels seus comentaris en defensa del blackface, terme que fa referència al maquillatge teatral per representar una persona negra. Enmig de la polèmica, l’activista Cornell William Brooks rebatia les opinions de Kelly explicant que “quan intèrprets blancs s’enfosqueixen la pell i s’exageren el nas i la boca, literalment és redueix la humanitat d’un cos negre”. De fet, aquest debat és una de les principals trames de Queridos blancos, ficció de Netflix que arrenca quan un grup d’estudiants blancs fan una festa en què simulen ser afroamericans.

La punta de l’iceberg

Kelly era una de les apostes més importants i arriscades de la cadena NBC, ja que la periodista va ser durant més de dotze anys una de les presentadores estrella de la competència més conservadora, el canal Fox. A principis del 2017 Kelly es va deixar seduir per la NBC, tot i que la Fox li oferia més de 20 milions anuals per renovar el seu contracte, i va fer el salt a la cadena progressista. Els comentaris suposadament racistes de Kelly no haurien d’haver sorprès la NBC, ja que la periodista té un llarg historial de declaracions controvertides -va assegurar que no tenia cap mena de sentit que existissin representacions negres del Pare Noel-, malgrat que fins ara no havien tingut conseqüències. L’experiment de la NBC no ha sortit bé: no només s’ha quedat sense presentadora sinó que, a més, haurà de pagar a Kelly els 69 milions de dòlars que havia de percebre pel seu contracte de tres anys.

El cas de la presentadora podria semblar una anècdota aïllada si no fos perquè és l’últim exemple de com, després de temps mostrant-se tolerant, la televisió nord-americana està començant a no acceptar els comentaris o les representacions que poden ser considerats racistes. L’acomiadament de Kelly coincideix amb la més que probable desaparició del personatge Apu Nahasapeemapetilon d’ Els Simpson després que el documental El problema de l’Apu assenyalés que el propietari del Badulaque representava tots els estereotips negatius que s’associen amb la comunitat índia dels Estats Units. El productor Adi Shankar, que tot i no treballar ni per a Els Simpson ni per a la cadena Fox (que emet la sèrie als Estats Units) lluitava des de feia mesos per salvar el personatge, ha assegurat a la publicació IndieWire que l’Apu deixarà de formar part de la sèrie. “No ho convertiran en un esdeveniment important, sinó que simplement desapareixerà per evitar la controvèrsia”, ha assegurat Shankar, que és d’origen indi. No ha servit de res que els creadors d’ Els Simpson invoquessin la llibertat d’expressió.

El racisme també ha sigut el motiu de la defenestració televisiva de Roseanne Barr, que fa uns mesos ressuscitava amb èxit de Roseanne (ABC). Just quan s’estava acabant la nova temporada, Barr escrivia un tuit racista en al·lusió a una de les assessores de Barack Obama quan aquest era president. En la publicació, Barr deia que Valerie Jarrett era descendent de la “germandat musulmana i el planeta dels simis”, en referència al fet que l’assessora és afroamericana i va néixer a l’Iran.

L’escàndol pel tuit va fer que l’ABC decidís acabar amb la sèrie de manera fulminant, encara que això deixés sense feina la resta de l’equip creatiu (finalment no ha sigut així perquè han creat un reboot sense Barr, Los Conner ). Tot i la ràpida reacció, l’assagista i activista Roxane Gay argumentava al New York Times que el problema de fons és que la cultura que considerava acceptable que Barr tingués una sèrie -tot i que el seu caràcter racista i islamòfob era conegut- segueix viva, tal com demostra la tensió racial que es viu als Estats Units.

Per a Gay, el moviment de l’ABC és només un “miratge” que no respon a un compromís autèntic, i recorda que es tracta de la mateixa cadena que va descartar un capítol de Blackish perquè parlava del cas de Colin Kaepernick, que, quan jugava als San Francisco 49rs, de la lliga estatal de futbol americà (NFL), va decidir no aixecar-se durant l’himne que sona abans de cada partit com a senyal de protesta pel racisme que es viu als Estats Units. Ell va continuar amb un genoll clavat a terra i poc temps després es quedava sense equips per jugar.

La depuració d’actituds considerades racistes no només afecta les cares conegudes, sinó que també té conseqüències en les altes esferes. Aquest juliol la presidenta de Paramount Television, Amy Powell, responsable d’èxits com Por 13 razones,va perdre la feina després de ser acusada per “múltiples persones” d’haver fet comentaris racistes durant una reunió de l’adaptació televisiva d’ El club de las primeras esposas, que tindrà un repartiment majoritàriament afroamericà.

La televisió nord-americana intenta demostrar la seva tolerància zero contra el racisme mentre encara ha d’afrontar la seva assignatura pendent: la representació equitativa de les comunitats afroamericana, asiàtica i llatina.