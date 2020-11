Zoom Festival: la televisió que ens porta la pandèmia

Amb les opcions d'oci cada vegada més reduïdes per la pandèmia, la creació audiovisual s'ha convertit aquest any en una de les poques fórmules encara permeses per evadir-se i entretenir-se. Les sèries, les pel·lícules i els programes de televisió són, per a molts, una de les primeres tries a l'hora de decidir com passar el temps lliure ara que es demana fer poca vida social i fer tot el possible per quedar-se a casa. En aquest context, la crisi sanitària del coronavirus ha marcat el desenvolupament del Zoom Festival, que per primera vegada es farà pràcticament tot de manera virtual. Però no només això: el covid-19 també ha deixat la seva empremta en els continguts de l'edició d'enguany, que tindrà lloc del 24 al 29 de novembre i que servirà d'aparador de les creacions audiovisuals per a televisió més interessants dels últims mesos.

"Bona part dels continguts d'aquest any estan relacionats inevitablement amb la pandèmia, perquè s'han creat en aquest context. Tant els programes i les sèries catalanes com les de fora reflecteixen aquesta realitat", explica la codirectora del Zoom Festival Anna Cervera. Algunes de les propostes aborden el confinament, com per exemple la sèrie holandesa Lockdown o la catalana La treintena, que relata la vida de quatre amigues a punt de complir 30 anys durant la primavera del 2020. Una altra proposta pandèmica és No quiero estar sin ti, una ficció colombiana sobre tres joves que estan tancats a casa per culpa del covid-19.

La pandèmia també esquitxa bona part de les propostes de programes de televisió que projectarà el festival. Títols com Ens quedem a casa –un programa d'entreteniment contra la incertesa actual– i Nou normals –una microsèrie sobre la nova normalitat– competiran a la secció oficial del Zoom, que també mostrarà un 30 minuts sobre el coronavirus i Senza respiro, una proposta italiana sobre la feina dels sanitaris i dels serveis essencials els últims mesos. Segons Cervera, un dels valors de l'edició d'enguany és que a través del festival es podrà percebre com s'ha viscut la crisi sanitària en diversos països. "És molt enriquidor veure què ha passat en altres llocs. Hem intentat aglutinar, en forma de tastet, continguts televisius que expliquen com s'ha gestionat la pandèmia en altres països", assenyala la codirectora.

Virtual i gratuït

El Zoom Festival té les seves arrels a Igualada, on abans del coronavirus es projectaven els continguts presencialment. Però amb la irrupció de la pandèmia, el festival s'ha transformat aquest any en un esdeveniment virtual. La programació es podrà veure de franc –amb reserva mitjançant un correu electrònic– a través de la plataforma Zoomlive. "Fins ara fèiem pagar una entrada simbòlica, però aquest any hem cregut important poder arribar al màxim de gent, per això és gratuït", indica Cervera. Només l'estrena del documental nord-americà Feels good man serà de pagament i s'emetrà a través de la plataforma Filmin.

651x366 La microsèrie 'Nou normals' es veurà al festival / ZOOM FESTIVAL La microsèrie 'Nou normals' es veurà al festival / ZOOM FESTIVAL

La gala d'entrega de premis tindrà lloc el 28 de novembre i també es farà en línia. Ara bé, aprofitant la situació, el festival s'ha aliat amb una empresa d'innovacions tecnològiques per crear un teatre virtual. "Cada convidat tindrà el seu avatar personalitzat. Entraran al teatre, podran veure la cerimònia i interactuar entre ells", explica Cervera. La cerimònia també es podrà veure a través de la Xarxa de Televisions Locals a dos quarts d'onze de la nit en una proposta que incorporarà una eina per interactuar amb els espectadors mitjançant el comandament de la televisió.

Si la pandèmia ho permet, el festival preveu fer només dos actes presencials: la inauguració i la cloenda. La primera serà aquest dimarts a les vuit del vespre al Cinema Ateneu d'Igualada, on es projectarà el documental inèdit de Barça Studios 100x100 Tito. El film gira al voltant de la trajectòria de l'entrenador Tito Vilanova relatada pels jugadors, directius i amics més propers. En paral·lel, el Zoom espera poder projectar també presencialment la producció audiovisual guanyadora de l'edició d'aquest any.