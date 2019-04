La televisió segueix explotant les cites i els talents

Canes acull aquesta setmana el mercat internacional de televisió MIPTV i, com és habitual, en el marc d’aquest certamen la consultora The Wit ha presentat una selecció dels formats televisius més innovadors que s’estan produint arreu del món. La recerca de parella i els concursos de talents continuen sent els filons més explotats, però la llista inclou des de concursos amb zombis fins a malalts terminals que recorren a la televisió com a últim recurs per salvar-se. I hi destaca la presència de tres formats desenvolupats a Espanya.

Cantar, ballar i fer obres

Després dels concursos de cant i els de ball, la productora Talpa proposa ara DanceSing, que busca els concursants que combinin millor les dues habilitats. En canvi, Masters de la reforma -que s’estrenarà aviat a Antena 3 amb Manel Fuentes de presentador - se centra en un talent poc habitual en els concursos televisius: el de reformar i redecorar cases. També s’estrenarà aviat, a Cuatro, Adivina qué hago esta noche, un concurs conduït per Santi Millán en què el participant haurà d’endevinar les habilitats ocultes d’altres persones. En aquest cas, els talents no es posen a prova, però també hi juguen un paper clau.

Cançons i cantants

El tercer format espanyol inclòs a la llista és La mejor canción jamás cantada, que va tancar la primera temporada a La 1 la setmana passada i que busca la millor cançó de la història d’un determinat territori a partir de les versions que en fan cantants que no són els seus intèrprets habituals. Encara en l’àmbit musical, The secret song sorprèn personatges famosos amb la interpretació en directe d’una cançó que, per algun motiu, és important per a ells.

Buscar (i salvar) parelles

¿Queda alguna manera, encara, de buscar parella a la televisió? Les productores creuen que sí, tot i que cada vegada els plantejaments són més recargolats. A Dating detectives, creat per la BBC, un detectiu privat real busca la parella ideal del concursant utilitzant tècniques d’investigació criminal. A Next exit: love, en canvi, dos desconeguts tenen una cita a cegues dins d’un cotxe. Mentre el GPS els fa preguntes per determinar el seu grau de compatibilitat, van recollint autoestopistes amb qui tenen algun vincle emocional o familiar.

La televisió també té idees per a parelles ja existents, com per exemple Parental guidance, en què una parella participa, suposadament, en un concurs per posar a prova la seva relació, sense saber que són els respectius pares els que han dissenyat les proves. O també Family or fiancé, que pretén acabar amb les reticències de les famílies davant de prometatges que no els satisfan: la parella i la família conviuen durant tres dies i, si passat aquest temps els parents no han canviat d’opinió, el protagonista haurà de triar amb qui es queda: la família o la parella. I per a relacions amb poc futur, la productora Newen ha creat Dance Therapy, un format per ajudar a reconduir la situació mitjançant la dansa.

Terapeutes catòdics

Fa tres o quatre anys hi va haver un petit boomde programes en què els participants anaven despullats. El suflé ha baixat, però encara hi ha algunes propostes que van en aquesta línia. És el cas de Naked beach, que proposa a persones descontentes amb el seu cos que es despullin i comparteixin una estona en una platja, com a forma de guanyar autoconfiança.

Aquesta és només una de les nombroses formes de teràpia televisiva que han imaginat les productores. A The weekends, nou persones que no es coneixen però que passen per moments complicats es troben durant uns quants caps de setmana per compartir els seus problemes, i a Been there, done that són famosos que han superat situacions delicades els que ajuden persones joves a afrontar casos similars als seus. De fet, dos dels programes seleccionats per The Wit són pròpiament sessions de teràpia: Couples on the couch, en què parelles parlen sobre els seus problemes sexuals amb un equip d’experts, i Therapy, que introdueix les càmeres en sessions de teràpia, sense mostrar les cares dels pacients, per observar les relacions entre ells i amb el terapeuta.

Mares i fills

Les relacions entre mares i fills són protagonistes de dos dels programes de la tria de The Wit. Un d’aquests és 21 again, en el qual mares de noies que ronden la vintena es fan passar per joves de 21 anys per entendre el seu món. L’altre, Mums make porn, mostra com un grup de mares preocupades pel possible consum de pornografia per part dels seus fills adolescents escriuen, protagonitzen i dirigeixen una pel·lícula X que transmeti valors positius.

Supervivència extrema

Els zombis estan de moda, i no es conformen només amb haver colonitzat la ficció: també volen assaltar els formats d’entreteniment: District Z és un concurs en què els sis participants tenen dues hores per superar una sèrie de proves que els permetran sortir d’un entorn infestat de morts vivents. També intentarà sobreviure l’intrèpid aventurer Bear Grylls -conegut per programes com El último superviviente - a You vs wild, un format de Netflix en què els espectadors poden decidir a quin repte se sotmet l’explorador.

Seguir amb vida -literalment- també és l’objectiu dels protagonistes de Your money or my life, en el qual malalts terminals posen en marxa campanyes de micromecenatge per finançar els tractaments que els poden salvar la vida.

Concursos

Un GPS que fa preguntes als ocupants del cotxe i, en funció de si encerten o no la resposta, els guia cap a la seva destinació o els desvia del camí és el protagonista de Test drive, en què guanya el primer equip que arriba a la meta. A The hangover games, per la seva banda, els concursants tenen una ressaca de campionat, i el seu objectiu és recordar tantes coses com puguin de la festa boja que van organitzar la nit abans, quan creien que, en realitat, participaven en un documental sobre el consum abusiu d’alcohol. Entre els concursos seleccionats per The Wit hi ha també Flinch, una proposta de Netflix amb proves que fan esgarrifar i càstigs dolorosos per als que no les superin, i Catch, una espècie de joc del gat i la rata en què competeixen famosos i esportistes.