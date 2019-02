Polèmica per un nou tuit de Toni Albà en què insulta Inés Arrimadas

Una piulada de Toni Albà en què qualificava implícitament Inés Arrimadas de prostituta ha generat una forta polèmica a Twitter durant les últimes hores i ha motivat fins i tot la difusió d'un comunicat oficial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per marcar distàncies amb l'opinió de l'actor. Després de les nombroses crítiques rebudes, aquest dilluns al matí l'humorista s'ha disculpat per les paraules que havia escrit (que, estrictament, no contenien cap insult), però ha deixat clar que no tenia intenció de demanar perdó per allò que fàcilment es podia deduir del seu missatge original.

" Bon viatge a Waterloo! Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam. Allà estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!", va piular Albà dissabte al matí. El tuit no incloïa cap referència explícita a Arrimadas, però aquest diumenge la líder de Ciutadans va anar a Waterloo per protagonitzar un acte polític davant la Casa de la República. El fet que el tuit parlés d'Amsterdam i dels drets laborals que s'hi respecten es podia interpretar fàcilment com una referència a la prostitució, que és legal a Holanda.

La mateix Arrimadas va respondre a la piulada diumenge al migdia amb un altre tuit en què qualificava el missatge d'Albà d'"insult masclista repugnant", i vinculava l'actor amb TV3 presentant-lo com a "col·laborador estrella" de la televisió pública que hi cobra "una pasterada" (malgrat que la seva presència a la cadena és més aviat escassa). "L'odi del nacionalisme no té límits", afegia la cap de l'oposició.

Però les crítiques cap a Albà han arribat també de molts altres àmbits. L'exdiputat de la CUP David Fernàndez va lamentar que l'actor s'hagués situat "al mateix nivell de qui titllava [l'exdiputada cupaire] Anna Gabriel del mateix", i Toni Soler, exdirector del 'Polònia' (un programa del qual Albà és col·laborador), ha indicat que el missatge no fa "ni punyetera gràcia".

Entre les persones i col·lectius que també han mostrat el seu rebuig al tuit de Toni Albà hi ha el tinent d'alcaldia de Barcelona Jaume Asens (que considera que "utilitzar la prostitució com a estigma per insultar una dona és un exercici de masclisme reprovable"), la diputada del PP Andrea Levy i Arran. El PSC també ha volgut condemnar el tuit d'Albà i ha qualificat el missatge de "masclista i misogin" i "incompatible" amb la seva col·laboració a un mitjà de comunicació públic. Segons el secretari d'organització dels socialistes catalans, Salvador Illa, aquest tipus de tuit "desprestigia" TV3.

Albà ha contestat a la majoria d'aquests missatges crítics assegurant que els seus autors tenen "deficiència de comprensió lectora", escudant-se en el fet que no ha parlat estrictament ni d'Arrimadas ni de la prostitució. En resposta a David Fernàndez, per exemple, ha recordat que a Holanda "també és legal el cultiu de les tulipes i el consum de cànnabis".

En aquesta línia ha anat també la "disculpa" que Albà ha piulat aquest dilluns al matí: "Si alguna persona s'ha sentit ofesa per les paraules que he escrit en aquest tuit, li demano disculpes. Però en cap cas demano disculpes per paraules que no he escrit", ha remarcat, deixant clar que no es retractava de les insinuacions sobre Arrimadas que es desprenien del polèmic missatge.

TV3 i 'Polònia' se'n desmarquen

Arran de la polèmica que ha generat el tuit d'Albà, i al fet que tant la mateixa Arrimadas com Andrea Levy (entre d'altres) l'hagin vinculat a TV3, aquest dilluns al matí la CCMA ha emès un comunicat en què qualificava d'"absolutament condemnable" l'actitud "insultant i de falta de respecte" que havia mostrat Albà.

La Corporació recorda que l'actor "no és treballador ni col·laborador de la CCMA, sinó un actor contractat ocasionalment per empreses que treballen per a la CCMA en formats de producció associada", per la qual cosa "les expressions públiques que pugui emetre des del seu perfil personal a Twitter queden fora de l’àmbit d’aplicació del llibre d’estil" de l'ens públic. "Els comentaris de Toni Albà a les xarxes socials ni representen TV3 ni són mai en nom d’aquest mitjà", insisteix la cadena, que demana que les seves paraules no es vinculin, "en cap cas, a l’humor o al sarcasme que es pugui fer des de qualsevol programa de la ràdio o la televisió públiques de Catalunya".

També el 'Polònia' i la productora del programa han marcat distàncies amb el seu col·laborador. En dues piulades des del compte oficial de l'espai, la direcció del format i de l'empresa asseguren que "no comparteixen en absolut el contingut de la piulada de l'actor Toni Albà dirigida a Inés Arrimadas" i, malgrat que el missatge es va difondre des d'un compte personal, remarquen que "els insults i les desqualificacions de tipus masclista no encaixen" amb la seva "manera d'entendre l'humor".

No és el primer cop que Albà insulta (implícitament) des de Twitter Inés Arrimadas: el desembre del 2017 l'actor va escriure un tuit en què deia "mala puta" a una tal "Inés".

De fet, la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, ja ha hagut de respondre en alguna ocasió a preguntes sobre piulades insultants de Toni Albà a la comissió parlamentària de control a la Corporació. Llorach sempre ha argumentat que Albà no és un treballador de l'ens públic i, per tant, no se li pot aplicar el llibre d'estil. El comunicat d'aquest dilluns de la Corporació va en aquest mateix sentit, però és més contundent del que l'empresa havia estat fins ara a l'hora de criticar el contingut dels missatges.