La mirada tragicòmica del trastorn obsessiu compulsiu de 'Pure' arriba a Filmin

La Marnie (Charly Clive) fa més de 3.000 dies que té constantment visions sexuals: s'imagina a tothom qui veu mantenint relacions íntimes o bé despullats. Aclaparada per aquesta situació, la noia decideix fugir a Londres, on no la coneix ningú. Aquest és el punt de partida de Pure, una ficció britànica que mira els trastorns obsessius compulsius (TOC) des d'un prisma tragicòmic i que aquest dimarts s'estrena a Filmin.

La sèrie, una de les revelacions de la televisió anglesa del 2019, es basa en la novel·la autobiogràfica de Rose Cartwright, que pateix TOC des dels 15 anys. "Durant molts anys ho vaig passar molt malament, enfonsada per una gran depressió. Però l'any 2013 estava fent una teràpia més efectiva que les anteriors, em sentia molt millor i vaig decidir posar per escrit tot el que havia passat", recorda Cartwright, que va participar en l'adaptació de la novel·la per a la televisió.

Per donar vida a la protagonista, els responsables de la sèrie van escollir la semidesconeguda Charly Clive, una actriu que havia escrit i protagonitzat un espectacle teatral en què reflexionava sobre el tumor cerebral que li van detectar als 23 anys des d'un punt de vista còmic. Clive, que defensa l'ús de l'humor per compartir experiències complicades, assegura que l'element clau de la sèrie "no és fer bromes sobre la malaltia sinó explicar situacions específiques que ha viscut la protagonista".