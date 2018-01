Els tres ‘smartphones’ que voldria veure aquest any

Aquesta setmana he canviat el meu telèfon habitual. Després d’uns mesos amb l’espectacular Samsung Galaxy Note 8, de 6,3 polzades i quasi 200 grams de pes, he anat en contra de la tendència general del mercat cap a mòbils més grossos i m’he decidit per un Galaxy S8, molt més manejable, amb 5,8 polzades i 155 grams. Tot i això, segueixo sense trobar al mercat el meu telèfon ideal (probablement molt diferent del del lector) i en el procés de selecció he hagut de pensar què espero dels pròxims aparells emblemàtics de les tres marques que venen més smartphones. I no té res a veure amb la previsible millora en velocitat ni amb la inevitable incorporació de funcions considerades d’intel·ligència artificial.

Samsung. No cal que els Galaxy S9 siguin gaire diferents dels actuals S8: pantalla infinita, càrrega sense fils i diverses opcions d’identificació biomètrica. Posats a demanar, però, estaria bé que la càmera principal fos doble com la del Note 8 i que el sensor dactilar, si va al darrere, almenys estigui en una posició que eviti deixar ditades a l’objectiu cada cop que encens el telèfon.

Apple. Segons la consultora Canalys, l’iPhone X va ser l’ smartphone més venut del 2017. Malgrat el preu, té sentit perquè representa la posada d’Apple a l’altura dels seus rivals després d’anys vivint de renda. Però, sisplau, que el model del 2018 no tingui la pestanya superior de la pantalla on hi ha la càmera i el sensor facial, un nyap èpic que deu haver fet que Steve Jobs s’hagi regirat a la tomba.

Huawei. En el meu canvi de telèfon m’hauria quedat amb el P10 de la marca xinesa o el seu bessó Honor9: compacte, potent, amb dues càmeres, un sensor dactilar frontal que també facilita la navegació per les aplicacions i més barat que els rivals. Si no ho he fet és perquè la bateria no es pot carregar sense fils. És l’única innovació que m’agradaria veure al futur P11.

I sobretot, senyors de Samsung, Apple i Huawei: poseu un sintonitzador de FM als telèfons nous. La seva absència és injustificable.