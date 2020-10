L'especial d''El ala oeste de la Casa Blanca' es converteix en una oda al dret a vot

Sobri, elegant i senzill. L'episodi especial d' El ala oeste de la Casa Blanca ja està disponible als Estats Units a través de HBO Max i els mitjans nord-americans especialitzats com The Hollywood Reporter assenyalen que els actors recuperen els seus personatges "amb naturalitat i com si el temps no hagués passat". "Els fans d' El ala oeste de la Casa Blanca estaran tranquils de saber que, encara que alguns tinguin més cabells blancs i arrugues, tots els actors recuperen els seus personatges sense esforç i com si fóssim fa 18 anys", remarca The Av Club.

De moment, el capítol només s'ha pogut veure als Estats Units però Richard Schiff, l'actor que interpreta Toby Ziegler, ha anunciat a Twitter que HBO Max està buscant la manera que estigui disponible en altres països.

To all the UK folks and others around the world, HBO Max has relayed me that they are working on finding a way for you all to see this special. @hbomax @WhenWeAllVote #WestWing https://t.co/3Ae5uAYEwH — Richard Schiff (@Richard_Schiff) October 15, 2020

L'especial s'ha fet amb un propòsit social. El seu impulsor ha sigut l'organització When We All Vote, una entitat independent presidida per Michelle Obama que treballa per incentivar que la població voti. Per donar suport a aquesta organització, Aaron Sorkin, creador de la sèrie, va decidir recuperar l'episodi Hartsfield's Landing, un capítol que en paraules seves "és una oda a l'exercici del dret a vot", i fer-ne una versió teatralitzada que es va rodar al teatre Orpheum de Los Angeles.

Sorkin no varia l'argument de Hartsfield's Landing: l'equip del president Bartlet (Martin Sheen) està pendent de la votació a Hartsfield's Landing, una petita població Nou Hampshire que sol predir qui serà el president. Preocupat pel sentit del vot d'un matrimoni del poble, Josh Lyman demana a la seva assistent, Donna Moss, que els truqui i els intenti convèncer que han de canviar el seu vot. Mentrestant, el president torna d'un viatge a l'Índia amb dos taulers d'escacs i convida Sam Seaborn i Toby Ziegler a jugar una partida cada un. Les escenes de ficció s'intercalen amb imatges en blanc i negre del rodatge, en les quals es pot veure tot l'equip amb mascaretes a causa del coronavirus.

"Aquesta atractiva versió teatralitzada de Hartsfield's Landing ens alleuja i ens recorda els temps quan el llenguatge importava i els presidents eren presidencials, almenys a la televisió", assenyala Deadline.

L'especial segueix fil per randa el capítol original, tot i que entre acte i acte apareixen personalitats conegudes com la mateixa Michelle Obama, Samuel L. Jackson o Bill Clinton explicant per què és necessari votar en les eleccions del 3 de novembre. També ho fan alguns dels actors que participen en el capítol com Allison Janney, Dulé Hill o Sterling K. Cooper, que no formava part del repartiment original però que participa en l'episodi en substitució de John Spencer, mort el 2005 i que interpretava el cap de gabinet del president Bartlet, Leo McGarry.