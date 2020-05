18/5: Madrid es queixa

La presidenta de la Comunitat es queixa agressivament perquè diu que el govern espanyol perjudica Madrid. La seva croada és política: l’ariet del PP contra el PSOE. Però és també econòmica. Fixem-nos que l’argumentari d’Ayuso no diu que les decisions del govern posin en risc la salut dels madrilenys, sinó que perjudiquen l’economia madrilenya. És significatiu. El projecte més important de l’estat espanyol en les darreres dècades ha estat convertir Madrid en la gran capital econòmica, no tan sols administrativa. A la manera de París (i no de Roma). S’hi han destinat molts diners públics en infraestructures i moltes pàgines del BOE. En part és el projecte que ha provocat, per reacció, l’increment exponencial de l’independentisme català (i un malestar visible en altres comunitats). Ara, amb la crisi del coronavirus, aquest projecte estrella de fer de Madrid la gran capital econòmica comença a trontollar. La ira desmesurada d’Ayuso expressa la ràbia i la impotència per una crisi que afebleix un projecte històric. Però també la ràbia i la sorpresa perquè creu que el govern espanyol no ha fet aquesta vegada el que ha fet sempre i el que tindria l’obligació de fer: posar els interessos de Madrid per damunt de qualsevol altra consideració.