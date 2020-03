8/3: Gènere i valors

EL DIA 8 de març, Dia de la Dona, és també un dia de reivindicació dels valors de la modernitat. Dels valors, si ho volem dir així, democràtics i il·lustrats. Perquè sovint, quan parlem d’aquests valors, els imaginem com un corpus immutable que ens va deixar el segle XIX, a l’empara del lema de la Revolució Francesa: llibertat, igualtat, fraternitat. Però aquests valors són dinàmics i s’han desplegat des de llavors, fins a constituir ja una nova modernitat, que vol dir sobretot que han de ser valors aplicables a tota la humanitat, no tan sols a una part. No tan sols a la mitja humanitat masculina. Alguns sectors ideològics i socials que havien arribat arrossegant els peus a assumir remugant els valors de la primera modernitat, reaccionen ara amb duresa i violència contra una nova modernitat que té una agenda ampliada. La qüestió de gènere és un, potser el principal, d’aquests desplegaments. La qüestió mediambiental, un altre. I, entre els qui proclamen aquests valors, hi ha el debat sobre quina és la manera més justa i eficaç d’encarnar-los políticament. Per això el 8 de març no és una celebració, sinó un episodi de la tensió que marca la història contemporània: la tensió entre els qui defensen i els qui refusen els valors de la modernitat.