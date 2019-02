La urgència del futur CAP Raval Nord

Aquestes últimes setmanes estem assistint a un fals debat entre Cultura i Salut. Un fals enfrontament entre les dues conselleries. Una falsa dicotomia entre si la Capella de la Misericòrdia ha d’acollir el futur CAP Raval Nord o l’ampliació del Macba. Hi ha uns quants interessats en atiar aquesta disputa i més ara que s’acosten les eleccions municipals. Però Cultura no està enfrontada amb Salut ni Salut està enfrontada amb Cultura. Es necessita una solució per als dos equipaments i qui l’ha d’oferir és l’Ajuntament de Barcelona. Ha de ser una solució real i factible, no un brindis al sol.

El nou CAP Raval és una urgència que no pot esperar més. L’històric edifici de Sert, Subirana i Torres Clavé, que abans havia estat un sanatori per a persones malaltes de tuberculosi, ja no reuneix les condicions necessàries per acollir un centre mèdic digne ni per als professionals ni per als usuaris. Els espais són petits i en alguns llocs amb prou feines hi passa una cadira de rodes o una llitera. En els últims dotze anys s’han analitzat fins a una desena de possibles ubicacions, però cap complia els requisits. En aquests moments, l’únic espai que ens ha proposat l’Ajuntament i que està en condicions d’acollir el futur CAP és la Capella de la Misericòrdia. Un espai que, en el seu moment, el consistori també va oferir al Macba.

Tots els grups de l’Ajuntament han d’entendre que no podem perdre més el temps. S’ha de fugir de l’electoralisme i pensar en les necessitats dels veïns

La Capella, per tant, no és cap caprici. Repeteixo. És l’únic lloc que ens ha plantejat l’Ajuntament en el qual es podria construir un CAP digne. Però Salut no es tanca en banda. Com hem fet sempre, estem disposats a estudiar altres alternatives i que, per tant, hi pugui haver solucions per al CAP i el MACBA. Això sí, la nostra línia vermella és que no construirem un centre sanitari en un solar on hi hagi una subestació elèctrica com s’ha previst en algun projecte. El criteri de prudència ens fa descartar aquesta possibilitat de totes totes. Si traguessin l’estació no tindríem cap problema per acceptar el projecte, que implicaria una ampliació del CAP actual. Al contrari. Resultaria més fàcil construir un edifici nou que no pas reformar la Misericòrdia. Però sembla que treure la subestació elèctrica i moure-la de lloc resulta impossible.

Sí que estem disposats a analitzar les últimes i noves propostes que l’Ajuntament ha fet arribar a Cultura per ampliar el Macba (i que a Salut mai havia ofert), perquè el més important per a nosaltres és tenir un CAP nou i que es pugui construir ràpidament. El lloc és el menys important. ¿Això vol dir que renunciem a la Capella? No, de cap de les maneres. Evidentment que ens podem obrir a altres alternatives, però no poden suposar allargar els terminis per disposar del nou CAP. Si abans de les eleccions municipals aquestes noves propostes no són viables, llavors la solució segur que ha de passar per construir el CAP a la Capella de la Misericòrdia.

Tots els grups de l’Ajuntament han d’entendre que no podem perdre més el temps. S’ha de fugir de l’electoralisme i pensar en les necessitats dels veïns. Portem massa anys en una situació de precarietat. El Raval, un dels barris de la ciutat on les desigualtats en salut són més tangibles, necessita ja un nou CAP, que afavorirà la cohesió social i servirà per poder cuidar millor els nostres ciutadans, perquè els nostres professionals puguin treballar en millors condicions i perquè hi hagi una assistència sanitària de més qualitat.