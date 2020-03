260x375 Carta a Iñaki Urdangarin: 'El pacient zero no eres tu' / ALEX GALLEGO Carta a Iñaki Urdangarin: 'El pacient zero no eres tu' / ALEX GALLEGO

És impossible no imaginar-nos que la caiguda definitiva del rei Joan Carles del pedestal “ que le habíamos dado entre todos” t'ha fet dibuixar un somriure, a la teva cel·la de la presó de Brieva, on compleixes condemna qui sap si per la menys important de les corrupcions reials.

Et van identificar i presentar públicament com el pacient zero del virus de la corrupció a la monarquia espanyola. Se't va aïllar de la família reial, se't va apartar fora d'Espanya i, finalment, se't va confinar en una presó per donar exemple i per evitar que l'epidèmia s'escampés, més enllà d'uns límits que poguessin ser controlables. Les poques veus que gosaven insinuar que el virus potser estava més estès del que ens deien i que calia investigar si el focus d'origen era un altre van ser tapades per tota la claca patriòtica. Espanya i la seva unitat sempre estan per sobre de la salut, també la democràtica.

Però vet aquí que la premsa estrangera -sort n'hi ha- ha fet unes revelacions que deus haver seguit amb molt interès des del teu confinament a la presó. Ens han informat de presumptes comissions de 100 milions de dòlars de l'Aràbia Saudita cobrades pel rei Joan Carles en comptes corrents a Suïssa, i de posteriors “deixes” al seu fill -l'actual rei Felip VI- i a amants diverses, ja fossin centreeuropees o de les Illes Balears. De manera que tot això haurà tingut, com a mínim, tres conseqüències: la primera és que t'ha deslliurat a tu de ser el pacient zero d'aquest virus; la segona, el títol que fins ara ostentaves ha passat a mans del rei Joan Carles; i la tercera, i més perillosa, s'ha perdut la traçabilitat exacta de la corrupció de la família reial espanyola, amb la qual cosa es fa difícil poder predir, a hores d'ara, quin serà el nombre final d'infectats i les conseqüències que tindrà per a cadascun d'ells.

És evident que tot això no t'eximeix de cap de les teves responsabilitats ni et converteix en un sant baró. Potser, en un espavilat que et vas sumar -amb il·lusió- a la trama d'opacitat, vasallatge i tractes de favor que vas veure en la família on vas anar a raure després d'aquell inoblidable casament a Barcelona. Deien, en el seu moment, que les teves activitats perjudicaven la Corona. Aquest somriure que ara t'intuïm és perquè cada vegada més gent s'adona que era just al revés: que va ser la Corona qui va perjudicar les teves activitats. O per dir-ho en la terminologia amb què aquests dies s'expressen els partes oficials: la Corona era un pacient que ja presentava patologies prèvies.

P.D. I vet aquí que qui et va apartar de la família reial (Joan Carles I) és ara apartat pel seu fill (Felip VI), que fa el mateix amb el seu pare que la teva esposa (la infanta Cristina) va fer amb tu. Dir que no sabia res de res, que és ben bé que passava per allà i que “ unidos vamos a ganar a este virus”.