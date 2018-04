Alemanya brinda una nova (i gran) oportunitat

L’ALLIBERAMENT a Alemanya del president Puigdemont ha sumit l’Espanya de l’“ A por ellos! ” en una depressió tan gran que cada vegada hi ha més “ ellos ” als quals perseguir: els belgues, els suïssos, els alemanys, els danesos, els finlandesos, el Tribunal d’Estrasburg -que no troba delicte cremar fotos del rei- i la Unió Europea en general, per antiespanyola. No veia un complex semblant des de les últimes sentències de mort de Franco, el 1975. Si ara el toro, picat per la frustració, envesteix Catalunya i insisteix en l’acusació de rebel·lió, es col·locarà en una situació perillosa per a tothom. A Europa cada cop hi ha més gent influent que diu en veu alta que cal una sortida política. Per això és vital que a Catalunya hi hagi Govern, interlocutors que continuïn demostrant al món que, tal com sempre ha dit el sobiranisme, això va de democràcia.