Taxistes, la força i la raó

Tinc la impressió que els taxistes han guanyat la batalla legal però que han perdut la batalla de la imatge o allò que sempre se n’ha dit la simpatia popular. Se’ls acumulen els punts en contra: la violència amb què alguns conductors s’han tornat a comportar, la protecció legal que han acabat obtenint comparada amb la que reben altres activitats econòmiques que també han rebut l'impacte de la digitalització, la tolerància de les autoritats amb una protesta que ha col·lapsat la Gran Via... I el més important de tot: acabada la vaga, la qualitat del servei que continuen donant no sempre resisteix la comparació amb els seus competidors. És possible que els empresaris dels VTC juguin amb un dòping financer que, de moment, els fa més atractius de cara als clients que de cara als treballadors. Sí és així, aquests dies hem vist més la força dels taxistes que les seves raons.