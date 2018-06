La millor manera de celebrar l’1-O

Ja sovinteja la pregunta de com celebrar el primer aniversari de l’1-O. Se m’acut que la celebració perfecta seria amb una victòria, concretament, una victòria a les eleccions municipals. Seria una celebració amb retard, però enviaria el missatge més important que Catalunya pot enviar a Espanya i al món. Per aconseguir-ho, cal confegir les millors llistes electorals possibles perquè obtinguin un resultat inapel·lable, sobretot a les ciutats més poblades del país. Això vol dir pactes entre partits, acords i molta política discreta i generosa. De la mateixa manera que caldrà fer seure l’Estat en una taula, nacional o internacional, algun dia, i caldrà parlar. I si demà passat s’inauguren uns Jocs del Mediterrani en una capital catalana com Tarragona i tant Mas com Puigdemont van ajudar decisivament a fer-los possibles, el president Torra hi ha d’assistir. No es poden perdre ni el somriure ni la posició.