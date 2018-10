Una mirada americana d’admiració sobre Catalunya

Thomas S. Harrington és catedràtic d’estudis hispànics del Trinity College de Hartford (Connecticut, EUA). Parla correctament castellà, català i portuguès. Acaba de presentar el llibre 'Una democràcia cívica en temps autoritaris' (ed. Gregal, 2018), i aquesta “democràcia cívica” som nosaltres: “Amb tots els seus defectes, tenim un moviment de persones dotades d’una prosperitat relativament alta dins els cànons del consumisme que estan dient que no estan satisfets ni apàtics, que tenen somnis d’una vida diferent i que estan disposats a organitzar-se de forma pacífica per aconseguir-la. I al costat hi tenim un estat violent inclinat a castigar-los pel pecat de persistir per aconseguir els seus objectius”. Harrington enveja de Catalunya la dignitat que voldria per al seu país i per a l’home contemporani: la resistència a esdevenir súbdit i la lluita per no perdre la condició de ciutadà.