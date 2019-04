Aquest dies els cristians recorden el dramàtic intercanvi que Pilat i Jesús sostenen al pretori i que acabarà amb la crucifixió. Segons sant Joan, l’autoproclamat rei dels jueus afirma que ha vingut al món per donar testimoni de la veritat, i el màxim representant del poder polític li contesta: “I què és la veritat?” La pregunta té més de 2000 anys però ressona avui amb urgència, convertida en la qüestió dels nostres dies, perquè la tecnologia ha donat a la veritat i a la mentida els altaveus més sofisticats i eficaços que hagin existit mai. No és fàcil separar veritat i mentida perquè poden venir barrejades pel matís o per l’interès. Però si aïllem el soroll i escoltem el fons de la nostra consciència notem què és veritat i què és mentida, sobretot quan parlen els màxims representants del poder polític del nostre temps.