Ara ja no els agrada Cristiano

Ja fa dies que penso que el Barça s’està madriditzant, si em permeteu l’expressió. Cada cop fitxa més jugadors estrella a cop de talonari i li costa confiar en el planter. L’estil també ha variat i s’allunya de mica en mica d’aquell ADN Barça, que en diem els nostàlgics. Però, d’altra banda, també s’estan fent altres coses bé que abans no es feien, com la sortida dels cracs que ho han donat tot pel Barça o la venda de jugadors.

El Madrid, en canvi, ha fet tot el contrari. Fa temps que no fitxa galàctics i aposta per jugadors com Isco i Asensio. Lopetegui els donarà un estil més de possessió i no tan directe, però, en canvi, no han sabut gestionar bé les vendes ni la sortida de les seves estrelles. Han fitxat Mariano per 15 milions més del que van ingressar quan el van vendre la temporada passada i Cristiano Ronaldo ha marxat per la porta del darrere. Del cas del portuguès en sentirem a parlar i molt. Cristiano està decebut amb Florentino. Creu que no el va defensar prou ni el va valorar com es mereixia. No hi estic d’acord, però és cert que en aquell vestidor sempre ha manat més Sergio Ramos que ell. El nou jugador del Juventus no ha perdut pistonada a l’hora de dir que ara l’ambient és molt millor i la plantilla italiana és com una família. I l’afició està contrariada. Tant de temps rient-li les gràcies, defensant coses impossibles i forçant per equiparar-lo a Messi que ara s’han quedat descol·locats. I s’han alliberat i poden dir el que realment pensaven: que Cristiano només pensava en ell, que Benzema i Bale jugaran millor sense ell i que ara el Madrid és un equip equilibrat sense un jugador que s’enfada si no és ell qui marca.

En canvi, per als barcelonistes i per a la resta d’amants del futbol tot és molt més fàcil, perquè no necessitem canviar el nostre discurs. Cristiano és un grandíssim jugador i un dels millors davanters de tots els temps. Evidentment per sota de Messi, no es poden comparar. Però això no treu que sigui un rematador impecable. Futbolísticament és molt bon jugador, però amb les actituds que té dins i fora del camp no seria modèlic.

Messi va estar encertadíssim: el Madrid sense Cristiano no és tan bon equip. Això no vol dir que no pugui guanyar la Champions una altra vegada, però han perdut gol. I Benzema i Bale per molt alliberats que juguin no marcaran els seus gols. El problema del madridisme és que ara s’han adonat que han perdut un jugador egoista i cregut, però no volen fer-se a la idea que han perdut el seu millor jugador i el que sempre marcava quan l’equip estava perdut.