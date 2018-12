Bon Nadal a l’adversari

¿Som capaços de desitjar bon Nadal a tothom, absolutament a tothom? I quan dic a tothom, em refereixo, també, als polítics que quan surten a la tele se’t fan tan insuportables amb el seu tremendisme del dia que canvies de canal. O als opinadors que no perden l’ocasió de convertir-se en addictes al seu propi putxinel·li provocador. És exigent, el Nadal, perquè el nen que va néixer a l’establia en una data com aquesta no va posar límits a l’amor, i en canvi ara el que es porta és tot el contrari, precisament: posar límits al respecte i l’afecte, delimitar exactament qui són els nostres i qui no. Si costa perdonar, encara costa més estimar. L’odi és el contrari del Nadal. La deshumanització de l’adversari és el contrari del Nadal. I per això, encara que em costi i pensi que és ingenu, malgrat tot, avui, desitjo bon Nadal a tothom.