Casado, sedició impròpia, lideratge impropi

MENTRE UNA NOVA VAGA del taxi a Barcelona assenyala tossudament el tipus de conflicte laboral a què ens enfrontem en les societats postindustrials, sotmeses al contrast de les regulacions fortes amb tendències de la demanda que muta a velocitat digital, un jove cap de l’oposició espanyol (37 anys) ve a Barcelona a presentar les seves solucions: “Tabèrnia” (sic) i reformes del Codi Penal perquè hi figuri el delicte de “sedició impròpia”. Ha de ser dur ser una còpia de Rivera i aspirar a ser un Aznar. És penós considerar-se demòcrata i dir que no es gastaria ni un euro a treure Franco de la tomba de preferència que ocupa. Casado ofereix capítols de Cuéntame per dissimular que no està clar que tot el partit li reconegui l’autoritat (Soraya el va plantar ahir, a Barcelona). I no està clar potser perquè esperen a veure com acaba això de la carrera miraculosa a la Rey Juan Carlos. Lideratge impropi.