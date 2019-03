La Catalunya del futur: capital humà i economia verda

L’economia catalana ha mantingut aquest 2018 un creixement notable i ha evolucionat a millor ritme que la mitjana espanyola i europea. Ara bé, en coherència amb la desacceleració suau que observem al nostre entorn econòmic, aquest creixement és una mica més moderat que els darrers anys. Això ens demana posar el focus no tant en la intensitat com en la seva solidesa i sostenibilitat.

L’economia catalana ha aconseguit avançar cap a un model de creixement força més equilibrat. Hem estat capaços de transitar des d’un creixement fràgil i insostenible, que generava un cercle viciós d’elevat endeutament, pèrdua de competitivitat exterior i baixa productivitat, cap a un model molt més sòlid, en què destaca el dinamisme de la indústria, l’empenta de l’activitat exportadora i el creixement de l’ocupació. Però encara ens queda molt camí per recórrer i grans reptes per afrontar. Principalment, erradicar les desigualtats socials. Aquesta millora de l’economia s’ha de traduir en una millora en el dia a dia de la gent.

Pel que fa a l’ocupació, Catalunya ha acabat el 2018 amb el millor tancament en 10 anys: reducció de la taxa d’atur en tots els sectors econòmics, amb el volum de contractes indefinits més elevat des del 2007 i amb una reducció important de l’atur de llarga durada. La taxa d’atur s’ha situat en un 11,5%, afortunadament lluny del màxim del 23% de l’any 2013, però encara insuficientment baixa.

Cal promoure polítiques per aconseguir un creixement més sòlid i inclusiu. Per això, voldríem destacar-ne dues: la millora del capital humà i l’impuls d’una economia verda.

El capital humà, entenent-lo com l’educació que s’obté des de l’ensenyament infantil fins a l’aprenentatge actiu durant tota la vida, és la base de tot. Ens preocupa molt l’abandonament escolar prematur al nostre país i l’hem d’erradicar. En els darrers anys s’ha reduït, però continua sent massa elevat. Una bona educació i formació són indispensables per ser un país capdavanter en innovació i per poder orientar l’activitat del nostre teixit empresarial i patró inversor cap a àmbits de creixent valor afegit.

D’altra banda, hem de consolidar una economia verda i sostenible, que vagi de bracet d’un augment del benestar. El creixement ha de ser inclusiu, ha de permetre salaris i habitatges dignes i repercutir en una millora dels serveis públics essencials. També és fonamental que permeti avançar cap a una economia sostenible, entesa com aquella que millora el benestar humà i l’equitat social, redueix els riscos ambientals i és eficient en l’ús dels recursos. Hem d’entendre que del lideratge de Catalunya en l’economia sostenible, a Europa i a la Mediterrània, se’n derivaran les millors oportunitats per a la creació d’ocupació i benestar.

Recentment, l’activista sueca Greta Thunberg, de només 16 anys, va pronunciar un contundent discurs a Brussel·les exigint als polítics que prenguin mesures urgents per combatre el canvi climàtic. Nens, nenes i joves d’arreu del món han iniciat una campanya internacional de protestes i vagues escolars com a reacció a una injustícia global: les noves generacions heretaran un món desproveït de gran part de la seva natura si es confirma la incapacitat política d’actuar davant del canvi climàtic. Tenen tota la raó del món.

El setembre del 2015, les Nacions Unides van aprovar l’Agenda 2030, amb 17 objectius globals de desenvolupament sostenible i 169 fites que els concreten. L’objectiu d’aquesta agenda global és crear un món sostenible, respectuós amb el medi ambient, econòmicament pròsper i inclusiu. També demana construir societats pacífiques i justes que protegeixin els drets humans i promoguin l’empoderament de les dones i les nenes.

Aquest món és el que volem. I precisament per això, Catalunya també ha de ser capdavantera en la implementació de l’Agenda 2030. Aprofitem-ho. Som un país d’emprenedors, creatiu i dinàmic, que se’n surt de tot malgrat no comptar amb la complicitat d’un Estat que sovint ens perjudica amb les seves decisions. Sempre mirem el futur amb optimisme, i on altres dibuixen escenaris catastrofistes i de repressió nosaltres hi volem un país més just, democràtic i pròsper.

Reforcem doncs encara més les potencialitats de la nostra economia amb una aposta de país per l’educació i la cura del medi ambient. Concentrem esforços, siguem imaginatius i potenciem les aptituds que requereix el nostre futur immediat, marcat per la globalització, la digitalització i un conjunt de reptes ambientals, com el canvi climàtic, amb implicacions socials i econòmiques molt importants.

Mentrestant, seguim determinats i ferms, pacífics sempre, defensant la causa de la democràcia i la llibertat, així com la legítima voluntat de construir un nou estat en forma de república, un país millor per a tothom.