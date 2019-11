Cinc campionats en un sol cap de setmana

No és gens habitual que al costat de casa s’apleguin cinc campionats diferents al mateix temps, com passa just ara al Circuit de Barcelona-Catalunya. La Federació Espanyola d’Automobilisme ha impulsat des d’aquest any el Racing Weekend, una iniciativa que aplega diverses curses (el Campionat d’Espanya de Turismes, el Campionat d’Espanya de Resistència i de GT, el Campionat d’Espanya de F4 i la Copa d’Espanya de Clàssics, Legend i Youngtimers, així com els Campionats de Catalunya d’Automobilisme). En total, sobre l’asfalt de Montmeló hi ha més de cent pilots que competeixen en vuit curses en tan sols dos dies. La majoria dels campionats (tant de turismes com de monoplaces) arriben a Montmeló oberts, i en alguns hi ha pilots catalans que tenen opcions d’aconseguir el triomf. “És un moment especial, sembla mentida tenir un circuit així d’espectacular tan a prop, el de casa, i no haver tingut l’oportunitat de rodar-hi. Estic molt content de poder fer-ho aquest cap de setmana i espero obtenir el millor resultat”, reconeixia dijous durant la presentació del Racing Weekend Adrià Serratosa, que competeix en el Campionat de Turismes després d’haver fet el pas de la terra a l’asfalt aquest any. En monoplaces, Belén García, pilot de l’Ametlla del Vallès, també té ganes de fer-ho bé a la cursa de la F4 espanyola, abans de fer el salt a les W Series l’any vinent: “Em fa molta il·lusió córrer a casa, on també vaig fer el meu primer test amb un F4 fa més d’un any”. Ella, a Montmeló, busca proclamar-se campiona de la categoria femenina de l’especialitat: ara per ara té deu punts més que la segona classificada, Nerea Martí. En aquest campionat, a més, debutaran sis pilots al Circuit de Barcelona-Catalunya, entre els quals el català Javier Sagrera al Campionat d’Espanya de karts. Ahir es van disputar els entrenaments i avui hi ha reservat el gruix de les curses, amb acció a la pista des de les nou del matí fins passats dos quarts de sis de la tarda.

El nou format (diversos campionats en un sol cap de setmana) intenta que els aficionats tornin als traçats no només per veure-hi la Fórmula 1 o el Mundial de MotoGP, les dues cites que més públic atrauen a Montmeló. Iniciatives com aquesta poden ajudar a enganxar els més joves perquè sàpiguen què se sent veient curses en directe. I és que la cita és, com dèiem abans, a prop de casa... i gratuïta, perquè tan sols s’ha de sol·licitar la invitació a través de la web del Circuit. Els aficionats que s’hi acostin, a més, podran passejar avui al migdia pel pit lane i veure els pilots, just quan els equips estaran ultimant els preparatius per fer front a les decisives curses. Així doncs, no hi ha excuses!