Cinc propostes per fer créixer el bàsquet

Deixant a banda MotoGP i la Fórmula 1, que la necessiten per competir, el bàsquet és un dels esports que més incorpora la tecnologia. La NBA i l’Eurolliga tenen un ADN molt més innovador que no pas altres competicions a les quals els costa més canviar el guió i fer passos endavant. Algunes vegades aquestes noves apostes generen petits conflictes, però les dues organitzacions tenen clar que els compensa prendre riscos per fer evolucionar el seu espectacle, ampliar el seu públic i arribar a nous mercats. Es tracta d’una actitud imprescindible per competir ja no amb altres esports sinó amb altres ofertes d’oci.

L’Eurolliga, que té un conveni de col·laboració amb La Salle-URL, va presentar la setmana passada a Barcelona les nou start-ups que aspiren a revolucionar el sector esportiu. Els projectes van ser seleccionats d’entre 62 iniciatives originals arribades d’arreu del món. L’organisme va aprofitar aquest EB Tech Challenge per donar a conèixer les seves cinc grans apostes tecnològiques.

La primera és la més coneguda avui dia: la seva aliança amb FirstVision. L’empresa pionera en l’ús de la càmera subjectiva porta anys col·laborant amb la competició, que s’ha atrevit a instal·lar càmeres a les samarretes de jugadors i àrbitres. La segona és Heed, una tecnologia que permet presentar mètriques de jugadors, entrenadors i aficionats per aportar un valor afegit als partits. La proposta mesura des de les pulsacions dels tècnics fins a la distància dels salts, passant pels decibels que generen els seguidors. El Fenerbahçe i el Maccabi són els dos clubs que estan provant aquesta nova eina en els partits com a locals. El plus que aporta és espectacular. Edie, acrònim d’Euroleague Digital Intelligence Engine, és la tercera proposta, i permet recopilar i unificar totes les dades dels aficionats de l’Eurolliga amb l’objectiu de conèixer-los millor, imitar empreses com Google i Facebook i d’aquesta manera obtenir més rendiment comercial. La quarta iniciativa té a veure amb WSC Sports Technologies, una empresa que identifica qualsevol tipus d’acció que passa en un partit i crea en qüestió de segons uns vídeos curts ja preparats per ser distribuïts en qualsevol tipus de plataforma social. La NBA fa temps que fa servir aquesta eina, que no necessita més de cinc segons per preparar un vídeo amb totes les esmaixades o els taps d’un determinat jugador. La cinquena proposta s’ha batejat com a Creators Network i es dedica a nodrir de continguts audiovisuals els influencers i els youtubers de moda. L’objectiu és fer arribar l’Eurolliga a noves i majoritàriament més joves audiències.