Colpistes i feixistes

LA PRESIDENTA del Congrés, Ana Pastor, ha fet retirar les paraules “colpista” i “feixista” del diari de sessions. Benvinguts al segle XIX, perquè les paraules han estat transmeses, tothom les ha sentit, i el mal ja està fet. Fa mesos que Ciutadans insulta els independentistes dient-los “colpistes” però fins que Tardà no s’hi va tornar desqualificant-los com a “feixistes”, Pastor va deixar dir. (Tot plegat, molt trist, tan trist com la història d’Espanya.) La paraula “colpista” deu aparèixer desenes de vegades al diari de sessions. I si només fos al Congrés, rai. Ahir mateix, en un tuit de Rivera es llegia: “Sánchez està posant l’Estat al servei dels colpistes per poder atrinxerar-se a la Moncloa”. No hi ha prou gomes per esborrar la destrucció sistemàtica de la convivència i de qualsevol sortida dialogada que practica la dreta espanyola. Per cert, a l’Espanya del segle XX, els colpistes sempre han sigut feixistes.