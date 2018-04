9/4:Confiar en Espanya

DEIA GONZÁLEZ PONS que el principi de les euroordres de detenció es fonamenta en la confiança. Com que tots som democràcies i ens comportem com a democràcies, si algú demana una detenció és perquè té tot el dret a fer-ho. Per tant, traduït al cas català, vol dir que es confia que els atestats de la Guàrdia Civil en què es fonamenten moltes de les acusacions contra els independentistes són relacions exactes, precises i objectives de fets provats i no sobreinterpretacions ideològiques en benefici de la unitat d’Espanya (tot i que els guàrdies civils sortissin cap a Catalunya acomiadats amb un “¡ A por ellos! ”). Que es confia que la justícia espanyola és impermeable a tota pressió del govern (tot i que el partit del govern es vanti de ser ell qui ha aturat l’independentisme a través els jutjats). Que es confia que el govern espanyol persegueix la violència i no la dissidència política. Doncs resulta que la justícia alemanya, la suïssa, la britànica i la belga no han confiat cegament en tot això. I ara l’opinió publicada espanyola, dolguda i perplexa, en comptes de preguntar-se com és que Espanya no s’ha fet digna d’aquesta confiança, es pregunta com és que aquests quatre països són tan desconfiats. Perquè, òbviament, la culpa és sempre dels altres.