DIES ENRERE vaig rebre a casa una carta del departament de Salut de la Generalitat en què em convidaven a participar en el programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte per a persones d’entre 50 i 69 anys. La missiva venia acompanyada d’una llista de farmàcies pròximes al meu CAP on podria recollir el tubet de plàstic acompanyat de les instruccions per recollir mostres de femta i, un cop obtingudes, tornar el tub a la farmàcia. M’excuso perquè els excrements no són, precisament, el més elegant de què un pot parlar en una columna del diari, però no me n’he pogut estar. Sortint de la farmàcia pensava en la sensació de país que funciona, en la sort que tenim els habitants d’un país desenvolupat on els responsables de la salut pública fan prevenció. I que no sempre sabem el que tenim.