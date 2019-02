Dues enquestes per atiar la por a la triple dreta

Si 'El Periódico' plantejava abans-d’ahir la (tramposa, o com a mínim intencionada) disjuntiva “Diàleg o xoc”, ahir era l’ Abc qui oferia un menú inductor al seu lector col·locant Sánchez i Casado en portada. Però si al primer li dedicava el text “Tira de subsidis i agita la por a les dretes”, clarament negatiu, al segon el banyava en llet de burra dient que les seves armes són “la unitat d’Espanya i la revolució fiscal”. Curiosament, Catalunya no sortia enlloc, tot i que és un element inevitable si es vol entendre a) per què Sánchez va guanyar la moció de censura, b) per què convoca ara eleccions i c) quin és el tema estrella de la triple dreta. El País sí que ho recollia quan deia que “la batalla del 28-A es juga en l’agenda social i a Catalunya”.

Mentrestant, els dos diaris catalans de l’establishment recorrien a les enquestes electorals. Com acostuma a passar, les projeccions eren molt dispars. La Vanguardia donava 16 escons a Vox, però a El Periódico triplicaven la dada fins a la forquilla dels 43-46, només un per sota dels que obtindria Cs. Una lectura versemblant és que el PSOE basarà la seva estratègia en el vell “que ve la dreta” i, per tant, es tracta d’instaurar la por situant la seva facció més ultra amb un resultat tan alt. Segons els números del diari de Zeta, Sánchez es podria assegurar la investidura amb els vots de Podem, ERC, el PNB i el PDECat, però ves per on aquesta és una suma que el rotatiu evitava posar en els seus titulars. A La Vanguardia, en canvi, per arribar als 176 diputats que asseguren l’estabilitat calia fer més cabrioles. En conseqüència, titulaven “El PSOE augmenta l’avantatge però la dreta voreja la majoria”. En tot cas, el titular donava també un petit impuls a Sánchez, conseqüent amb el fet que aquest és un diari procliu a deixar les coses com estan.