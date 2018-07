A Egipte, una turista, Mona al-Mazbouh, ha estat condemnada a vuit anys de presó després que publiqués un vídeo en què explicava que havia estat víctima d'assetjament sexual. L’acusen d’”atemptar contra el poble egipci”. Les pseudodemocràcies tenen sempre un pseudojutge que, amb l’ajuda dels pseudopolítics i la pseudopremsa, et fan el plat a mida. A Espanya ha passat amb la baralla d’Altsasu, amb persones condemnades a més d’una dècada de presó, perquè els han col·locat diversos agreujants, per exemple, el delicte d’odi (a la Guàrdia Civil de paisà). També ha passat amb el cantant Valtonyc, contra el qual s'ha dictat una euroordre per “terrorisme”, i actualment lliure a Brussel·les. Els presos polítics catalans estan en presó preventiva acusats de sedició i rebel·lió, dos delictes que no han comès. Ara la premsa ja parla de “golpe de estado posmoderno”. Aviat serà “esferificació de cop d’estat amb falsa rebel·lió i escuma sediciosa”. Vull dir que jo també puc demostrar que tu te n'has anat al llit amb Brad Pitt “de manera postmoderna”.

“Ells sabien que s’exposaven a presó”, et diu segons qui. Ostres, no n’estic segura. Perquè el que no s’imaginava ningú, em sembla, és que el jutge s’inventaria els delictes, com acaben de fer a Egipte. No crec que aquesta noia s’imaginés que acabaria a la presó per dir el que li havia passat i no crec que els Jordis es pensessin, de cap manera, que acabarien a la presó per haver demanat a la gent que dissolgués pacíficament la manifestació. La prova que ningú s’ho esperava són precisament les armes dins d’aquell cotxe de policia. Que fossin allà a l’abast de tothom possibilitava que algú les agafés i les fes servir. I si algú les agafava i les feia servir ja teníem per fi la sedició o la rebel·lió. Pensant en tot això trobo que el Tribunal de Drets Humans va una mica lent a donar l’estrella Michelin a tots aquests grans esferificadors.