Qui té por?

Van detenir un home per protestar davant de la rostisseria de pollastres on el jutge Llarena sopava amb el polític Alberto Fernández Díaz. Que un jutge que està instruint (sic) la causa contra els polítics i activistes independentistes catalans quedi amb un polític del PP és perfectament lícit, però no és ètic. No és cap sorpresa que en Llarena sopi amb el germà de l’ideòleg de les clavegueres de l’Estat, però fa molt mal efecte. No ve d’aquí. Qui sap si les sentències van ser ratificades entre queixalades de pollastre a l’ast.

Protestar no està bé, si ho voleu, però és lícit i en els països democràtics és legal. Només és il·legal en els no democràtics. El jutge i el polític tenen tot el dret del món a quedar per escurar cuixes i ales. Però els ciutadans també tenen tot el dret del món a dir-los el que pensen. Hi ha gent a la presó esperant les decisions d’aquest home, en guerra contra els jutges europeus, que de cap manera accepten les seves invencions. Jordi Cuixart i Jordi Sànchez (acusats de rebel·lió per dissoldre una manifestació absolutament pacífica) van veure a la tele de la seva cel·la com els taxistes de Barcelona tallaven la Gran Via i com un d’ells va pegar a un fotògraf de l’ARA. Són al carrer, esclar. La bogeria només els atrapa amb els independentistes.

Un home a la comissaria per protestar contra el jutge i el polític que sopen junts. Acusat de què? De cridar? D’insultar? De pertorbació del sopar? De rebel·lió, també? Potser directament de terrorisme com la noia del CDR i el seu company fugit? Això és una democràcia europea? Això passaria a la Gran Bretanya? A Suïssa? A Bèlgica? A França? Tots sabem on passaria i on no passaria. I passa a Espanya. L’home, per cert, va declarar a la comissaria on hi ha encara destinat el policia que va pegar a Jordi Borràs (i que continua treballant). I si aquest policia hagués estat l’encarregat d’interrogar-lo? No teniu por? Tot bé en l’equidistància?