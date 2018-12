El color de la línia

Manuel Valls, que ara haurà de competir per l’alcaldia, i potser pactar, amb el gran Josep Bou, el noi de la mare, feia no fa gaires dies una conferència de les seves. A Twitter ens ho anunciava així (les majúscules són d’ell): «El próximo Jueves 13 de diciembre a las 19:00 h en el Palau de Congressos de Catalunya, dará inicio un nuevo proyecto y queremos que tú estés con nosotros». I t’hi posaven un mapa amb aquest text: «Metro L3: Zona Universitària, Apúntate aquí».

Com sabeu, el candidat Valls va dir-li a la directora de l’ARA que no sap el preu del bitllet de metro de la ciutat que vol governar, però, en canvi, pot dir-li «el preu que li costa el taxi», que són «uns set euros». Cap altre candidat que hagués viscut, ja no a Catalunya, sinó en algun lloc d’Espanya, hauria contestat així. Perquè tothom que viu aquí té al cap el preu de la baixada de bandera de taxi en una gran ciutat i quant costa un recorregut curt. En canvi, no té al cap el preu que se’n faria en una ciutat estrangera, com París o Lió. Per això a Manuel Valls aquesta informació òbvia li sembla rellevant, de la mateixa manera que un acte 'turístic' com anar a fer una xocolata desfeta diumenge al matí al carrer Petritxol li sembla 'autèntic' i en fa un tuit. Cap autòcton piularia això. En canvi, si l’autòcton anés a París o a Lió, potser sí que piularia que ha anat a «comprar una 'baguette'».

En aquesta convocatòria que us copiava més amunt actua amb la mateixa mentalitat d’estranger. El Palau de Congressos és un edifici conegut. Si algú hi ha d’anar en metro ja sap com s’hi va. Només algú que no té la ciutat al cap es veuria en l’obligació de col·locar a la propaganda de l’acte quina és la parada on baixar i el mapa del lloc! Si Manuel Valls es presentés a alcalde de París i fes una xerrada al Palau de Congressos, no diria als parroquians que han d’agafar la línia 1 i baixar a Porte Maillot. Sobretot si es dirigeix a un perfil de votant que, com ell, sempre va en taxi.