Entrevista a Lynn Margulis, bióloga (1995)

La bióloga Lynn Margulis, con su teoría de la simbiogénesis (“Todo es reciclable, no sobrevive el más fuerte sino el que mejor pacta con los demás”, dicho sea con todas las limitaciones de la síntesis obligada), ha marcado profundamente mis ideas. Según Margulis nadie pierde ni gana, sino que hay una recombinación de elementos, como sucede con las bacterias: los humanos somos el resultado de esta evolución. Sus colegas la miraban por encima del hombro; lo que sugería era una ruptura con todas las de la ley de ideas hechas y petrificadas. Logró al fin ser completamente aceptada y ha creado escuela. Margulis vive en Chicago, da clases en la Universidad de Massachusetts e investiga en California y en el delta del Ebro. Tiene 53 años y lleva veinticinco intentando probar su teoría de que la realidad son bacterias (bichos, los llama en perfecto castellano), que, al llegar a pactos con otras bacterias, forman seres vivos más grandes. Su tesis de que “todo lo vivo es reciclable” tira por tierra la idea darwiniana de que sólo sobrevive el más fuerte. Su libro Microcosmos, escrito con su hijo, resume sus trabajos, hoy aceptados por una nueva generación de biólogos. La última prueba la busca apasionadamente en el delta del Ebro, precisamente. - ¿Qué ha encontrado en Tarragona?-Las bacterias fueron los únicos habitantes de la Tierra desde hace casi cuatro mil millones de años. En el Delta encontramos unas rocas que no son fósiles, sino comunidades de microbios, registros de vida pasada, en los que está una bacteria que tiene un nombre preciso: Spiro … - Repítamelo, por favor. -Se lo escribo: Spirosymplokos deltaeiberi. Hemos sacado muestras y hemos hecho el descubrimiento de una espiroqueta. - ¿Para qué sirve este descubrimiento?-Nos interesa reconstruir la historia de la evolución de la célula que está en todos los animales y plantas. […] - Hábleme de personas, ¿somos resultado de esa evolución? -Sí, lo sabemos bien. Mire, las vacas comen hierba, pero no pueden digerir. Tienen trescientas bacterias que les hacen hacer la digestión. Los humanos tenemos estos bichos; un diez por ciento de nuestro peso seco, sin agua, está hecho de bacterias. […] - El hombre ha intentado dominar la naturaleza.-Sí, es parte de su estúpido orgullo: piensa que sabe y no sabe nada. Es fruto de la religión judeocristiana. Cada especie, los mamíferos, por ejemplo, sobrevive entre uno y diez millones de años. Así que sabemos que vamos a morir, a desaparecer y la especie va a extinguirse. Pero pensamos que somos superiores. Es una tontería. Lo importante es saber cómo vamos a desaparecer. - ¿Cómo? - En la guerra, que es inevitable cuando hay sobrepoblación y falta lo básico, como el agua. Pero piense que tras una guerra nuclear las bacterias sobreviven. No sobrevive el fuerte, sino los que se reproducen, que son las bacterias. […]