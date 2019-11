11/11: Escolta, PSOE

DE LES URNES han sortit només tres possibilitats, i la pilota és a les mans del PSOE. Si algú s’ho mira amb fredor i distància, però creient que les grans decisions es prenen a les urnes i no als despatxos dels poders fàctics, entre les tres possibilitats hi ha un ordre de preferència lògica, de dolenta a pitjor. La menys dolenta, per al PSOE, és fer cas a la majoria de les urnes i intentar vertebrar un pacte amb l’esquerra i els nacionalistes, que exigeix una oferta seriosa de negociació sobre l’autodeterminació de Catalunya. Això li costaria al PSOE atacs furiosos des de la dreta, però en lògica parlamentària és la sortida natural. La segona, ja molt pitjor, és que el PSOE busqui governar en solitari amb el suport del PP en la investidura. Per al PSOE és un desastre (i per a l’estabilitat, també): el preu del PP serà brutal, perquè se sap marcat de prop per un Vox eufòric. El PSOE tindria el govern però no podria fer res que no fos aplicar el programa del PP, exagerant-lo. Legislatura curta, suant sang i sense govern estable. I la pitjor de les possibilitats és tornar a convocar eleccions, fins que finalment guanyi la dreta. Sánchez té la paraula. A qui escolta, a les urnes o als despatxos? (Escoltarà als despatxos, ja ho sabem.)