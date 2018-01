Espanya, cap a la democràcia autoritària

EL 21-D LA MAJORIA absoluta va ser per a l’independentisme, però des del discurs del rei i els empresonaments i exilis, el nacionalisme espanyol se sent fort tant a Catalunya com a Espanya. Fort vol dir que no tan sols no amaga la violència policial, la mentida mediàtica, l’arbitrarietat judicial i l’amenaça militar, sinó que es disposa a guanyar la batalla del relat basant-se en allò tan primari que vam sentir a la campanya: hi ha els normals i hi ha els que no ho són. Sentir cridar a València que uns castells són il·legals (!) ja explica fins on han aconseguit estendre l’exclusió mental. Espanya està caminant cap a un model de democràcia autoritària, sense cap oposició (visible) de la Unió Europea perquè té el vent a favor d’uns estats que ens han anat canviant llibertat per seguretat a causa del terrorisme i que ara, en nom de la normalitat, poden acabar amb l’essència de la democràcia, que és el respecte a la diferència, sobretot quan el diferent és minoria.