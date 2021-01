ABANS D'ARA

De l’article de J.V. Foix (Sarrià, Barcelona, 1893-1987) tal com va sortir, signat F, a La Publicitat (11-I-1935). Catalunya estava intervinguda i el govern de la Generalitat empresonat com a conseqüència de la proclama federalista feta per Companys el 6 d’octubre del 1934. Foix va modificar el text per publicar-lo el 1969 en el llibre Els lloms transparents.