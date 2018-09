Un reconeixement i un compromís a favor de l’educació?

La Medalla d’Honor del Parlament a Rosa Sensat arriba en un moment especialment complex i tens per al nostre país. Durant el curs passat l’escola i l’educació a Catalunya van estar situades al centre de crítiques, mediatitzades i polititzades de manera molt interessada, amb la finalitat de fracturar el que l’escola ha estat capaç de construir i cohesionar durant les darreres dècades. Molts mestres van ser acusats d’adoctrinament, perquè a l’escola es tractaven temes que formaven part de la vida dels infants i joves, quan precisament la responsabilitat dels mestres és donar espai a les preguntes de cada dia: per què la policia pega a la gent?, per què han trencat els vidres de l’escola?, qui són els bons?, qui són els dolents? Seguint el compromís que tenim per aconseguir l’escola democràtica, en la 53a Escola d’Estiu, el juliol passat, vam defensar amb més fermesa que mai el valor de l’escola i de l’educació per afavorir la construcció del pensament crític de tots els individus, defugint qualsevol dogmatisme ideològic, polític o econòmic. Aquest és un dels principis de l’escola democràtica: donar a cadascú les eines per crear-se una consciència crítica, per esdevenir persones emancipades i lliures, capaces de viure en una societat basada en els principis de la dignitat i la fraternitat.

En aquest sentit, a l’Associació de Mestres Rosa Sensat treballem per una educació integral, que vagi més enllà de notes i rànquings, perquè el que importa és tenir cura de totes les dimensions de la persona i no únicament dels continguts intel·lectuals i de la memòria, perquè mestres i infants aprenguin sent feliços i perquè desenvolupin tot el seu potencial. En definitiva, recuperant una frase del Maig del 68, que encapçala l’últim editorial de la revista 'Perspectiva Escolar': “No volem les vostres notes, aquí havíem vingut a aprendre”.

Estaríem molt contents si la Medalla d'Honor del Parlament a l'Associació de Mestres Rosa Sensat volgués dir que hi ha la voluntat d’assolir el dret de l’educació com a servei públic de qualitat

L’Associació se sent orgullosa del reconeixement del Parlament, però encara estaríem molt més contents si aquest premi representés un compromís ferm del Parlament i de totes les altres institucions que formen la Generalitat de Catalunya a favor d’una educació de qualitat per a tots els infants i joves del país. Estaríem molt contents si aquest reconeixement volgués dir que hi ha la voluntat d’assumir el dret a l’educació com a servei públic de qualitat, lligat a un projecte públic que entén l’educació des del bé comú, i que això és una prioritat perquè s’hi dediquin els recursos necessaris. En aquest context, la pedagogia aniria per davant de les lleis i de les normatives, i tots els infants i joves, siguin com siguin, i vinguin d’on vinguin, se sentirien acollits i no serien expulsats de les escoles. En el marc d’aquest compromís polític totes les escoles del país no competirien entre elles, sinó que formarien una xarxa de col·laboració, perquè totes serien de la màxima qualitat.

El 1965 Rosa Sensat va néixer per preservar i donar a conèixer un llegat pedagògic que el feixisme havia destruït. El grup de mestres que va iniciar aquest projecte va fer de pont d’una generació exiliada, silenciada i exclosa, amb els mestres de finals del XX per recuperar-ne el mestratge. L’Escola del Mar de Pere Vergés o l’Escola de Bosc de Rosa Sensat i Vilà, entre altres exemples, tot aquell llegat pedagògic, no es podia enterrar ni amagar. I a tot aquest llegat pedagògic del primer terç del segle XX s’hi afegeix el compromís polític de la II República, i és un dels exemples que mostra que quan conflueixen pedagogia i compromís polític, l’impuls i l’avenç en educació i en el progrés de la societat és una realitat.

La Medalla d’Honor en categoria d’or és el premi a una feina de molta gent que ha treballat i treballa per aconseguir “una escola que qualitat per a tots els infants del país i una sostinguda reivindicació de l'escola pública de qualitat" i que "defensa la formació permanent dels mestres com a professionals i peça clau del progrés de les societats i el futur del països". I estem doblement contents perquè aquest reconeixement no és exclusiu per a l’Associació, sinó que es fa extensiu a tot el col·lectiu de mestres i professors per la seva dedicació i perseverança, i també a les famílies i la ciutadania pel seu paper en la transformació de l'escola i la millora de l'educació.

Des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat continuarem treballant per perseguir aquests objectius, tot desitjant que aquesta Medalla d’Honor sigui una oportunitat per donar un impuls a l’educació d’aquest país.