Esperant el verdader Gürtel

El passat mes de maig la sentència per corrupció que vinculava el Partit Popular i el grup Correa va fer-se coneguda entre l'opinió pública com el cas Gürtel. No obstant, es tractava només d'una peça de l'autèntic cas Gürtel, que implica moltes altres presumptes activitats corruptes, la majoria de les quals encara estan esperant sentència.

Sense menystenir la gravetat dels fets jutjats en aquella ocasió, la qüestió més rellevant políticament està vinculada a la investigació dels anomenats 'papers de Bárcenas'. Aquesta peça separada està encara en la fase d’instrucció, i indaga si va existir una comptabilitat paral·lela al PP entre el1990 i el 2008 destinada al pagament de campanyes electorals i de complements de sou a persones vinculades al partit, així com altres serveis i despeses en benefici del PP, un registre comptable que podria incloure, almenys en part, comissions il·lícites a canvi d’adjudicacions d’obra pública.

Des del punt de vista polític pot semblar poc rellevant la diferència que suposaria una sentència sobre la caixa B quan la sentència del maig ja inclou entre els fets provats l’existència d’aquesta comptabilitat extraoficial per a l’obtenció de contractacions públiques i per al cobrament de comissions il·legals, però des de l’òptica jurídica representa una diferència substancial que aquest entramat corrupte quedi acreditat en una sentència judicial ferma que es refereixi concretament a aquests delictes.

Davant l'escenari descrit, cal preguntar-nos quines conseqüències podria tenir una previsible condemna, enfront de la qual és poc probable que els líders populars es mostressin ansiosos d’oferir insòlites excuses com les que vam poder escoltar en el seu moment.

Les batalles internes entre aspirants a president del partit que representaven no només faccions sinó perfils ideològics diferents, ens van mostrar que la direcció és conscient d'una debilitat del projecte que sens dubte s'agreujaria si una condemna provés l'existència de la caixa B. El partit conservador tradicional de la dreta espanyola es veu eclipsat pel liberalisme de Ciutadans, davant del qual una sentència pels 'papers de Bárcenas' podria ser la gota que fa vessar el got i significar la victòria definitiva de la formació taronja. Potser per aquesta amenaça, antics líders clamen per una refundació, a l'estil de la dreta catalana, probablement incloent-hi part dels nous sectors liberals.

En qualsevol cas, el que cal esperar d'una societat democràticament madura és que la prova de la corrupció estructural del Partit Popular signifiqui la impossibilitat de continuar amb un projecte polític deslegitimat per representar qualsevol espai ideològic si s'acredita una de les presumptes trames de corrupció més greus de la història de la democràcia espanyola. Davant d'organitzacions que prioritzen la seva pròpia supervivència a l'exigència de responsabilitats, la ciutadania és l'única que pot posar fre a la impunitat política.