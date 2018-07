Les estrelles també van al vàter

‘All in the family’ (‘Todo en família’, a Espanya) era una 'sitcom' que es va emetre a la CBS, entre els anys 1971 i 1979. Les cinc primeres temporades va ser el programa més vist als Estats Units, fins que 'El show de Bill Cosby' li va passar al davant i, anys després, 'American idol' va superar el rècord.

El protagonista era l’Archie Bunker (interpretat per Carroll O’Connor), un excombatent de la Segona Guerra Mundial. La singularitat d’aquesta comèdia és que s’afrontaven unes temàtiques insòlites fins aleshores a la televisió, com el racisme, l’homofòbia, la violència de gènere, la guerra del Vietnam, l’avortament, l’alliberament de la dona, les violacions, el càncer de pit, la impotència i la menopausa. L’Archie era un reaccionari. L’home blanc heterosexual i masclista en contra de qualsevol símptoma de modernitat. Era retrògrad i profundament ofensiu. Malgrat tot, es feia estimar (i aquest era el vessant més dubtós de la sèrie). Al voltant de l’Archie hi apareixien personatges i circumstàncies que representaven el progrés social i que el treien de polleguera. El president Nixon va ser descobert en unes gravacions maleint ‘All in the family’ pel missatge que donava a la societat nord-americana: “Només hi surten marietes, maricons, homosexuals i gendres hippies!”

A nivell televisiu ‘All in the family’ també ha passat a la història per un fet curiós: va ser la primera vegada a la televisió que es va sentir el soroll d’un vàter quan s'estirava la cadena. Va crear certa incomoditat entre bona part dels quaranta milions d’espectadors que miraven la 'sitcom' perquè ho van considerar tan sorprenent com fastigós.

Era l’episodi en què la Gloria, la filla de l’Archie, es casava amb en Mike, un 'hippy' que representava tots els valors que el protagonista odiava. La modesta cerimònia se celebrava al menjador de casa i quan ja sonaven els primers acords de la marxa nupcial i el nuvi esperava impacient que baixés la Gloria agafada del braç del seu pare per portar-la davant del capellà, l’únic que se sentia, de sobte, era el soroll estrepitós de la cadena del vàter ressonant per tota la casa. Era una reacció simbòlica de la il·lusió que li feia a l’Archie aquell casament.

La irrupció d’aquell so de clavegueram va crear molt rebuig, fins al punt que van haver de passar setze anys més perquè una altra sèrie, ‘Married with children’ (‘Casados con hijos’), fes referència amb naturalitat i humor a l’ús del lavabo. El tabú va acabar el 1997, amb ‘Ally McBeal’. Els lavabos unisex del despatx d’advocats ja es van convertir en un espai principal on els personatges es relacionaven i on fins i tot s’hi van fer coreografies de ball.

La cadena del vàter a ‘All in the family’ humanitzava excessivament uns personatges d’un mitjà que, en aquell moment, encara estava idealitzat. No tothom està preparat per assumir que els seus ídols tenen les mateixes necessitats que la resta de mortals.