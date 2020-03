No serveixes

Quan practiques un esport pot ser que et trobis en un moment complicat, perquè no sempre tot va sobre rodes. És una d'aquestes situacions per a les quals, com moltes altres coses, no et preparen, i les vas aprenent o trobant. I si aquest esport és de competició, encara més. Amb els anys he après que hi ha moltes coses que no pots controlar personalment, que només pots decidir el que pots fer, i el que pots fer és sempre donar el 100%, ser la teva millor versió.

A partir d'aquí intervenen diferents factors, ja siguin externs o un conjunt de decisions o circumstàncies, que faran que puguis continuar a l'equip o no. Us parlo del moment de les altes i les baixes, aquell punt de la temporada que no saps què vols fer, si continuar on ets o marxar, o si la decisió serà teva o la prendrà una altra persona. Si la decisió la prens tu és més fàcil: decideixes canviar d'equip perquè no has estat còmode on eres per falta de minuts o perquè no creus en el que s'hi treballa, o bé perquè vols continuar creixent o necessites un canvi d'aires. En el moment, però, en què la decisió sobre la continuïtat no és cosa teva hi ha una barreja d'emocions que es fa difícil de gestionar. Segurament pensaràs que no és just, que no et mereixes el que t'estan dient. Fins i tot hi ha un moment en què et pots plantejar deixar de jugar.

Però amb el temps t'adones que la vida continua, que fins i tot potser t'ha anat millor perquè t'ha fet créixer com a persona i com a esportista. Però cal temps, i ens l'hem de permetre. Podem estar enfadats, dolguts, tristos, amb ràbia, però no passa res, ens hem d'aixecar i continuar, i sobretot no deixar mai que res ni ningú ens prengui les ganes i la il·lusió de practicar un esport que estimem i en el qual hem invertit tantes i tantes hores.

Cal continuar, sempre cal continuar endavant. Així que si algú de vosaltres us trobeu en aquesta situació, continueu lluitant i demostrant-vos a vosaltres mateixos que res ni ningú pot fer que abandoneu un esport que us agrada. Doneu sempre el millor de vosaltres. I si tot i així no continueu, sapigueu que és perquè heu d'estar en un altre lloc. Però sobretot continueu jugant i practicant l'esport que us fa feliços.