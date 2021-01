ABANSD’ARA

‘Els Pastorets’ castigats (1938/1939)

Gasetilla al setmanari En Patufet (24/31-XII-1938), i nota oficial del Govern Civil publicada a La Vanguardia Española (31-XII-1939). L’escriptor i periodista Josep Maria Folch i Torres (Barcelona, 1880-1950), director d’En Patufet, va escriure l’any 1916 els seus Pastorets, espectacle tradicional del cicle nadalenc. Les representacions d’aquesta peça teatral es van prohibir a partir del 1936 com tantes altres manifestacions religioses. El 1938, a les acaballes de la guerra i de la revolució, van ser autoritzades amb limitacions estrambòtiques. En el primer Nadal sota la dictadura franquista, el 1939, també van ser autoritzades amb limitacions així mateix estrambòtiques. Uns castigaven els Pastorets per catòlics. Els altres els castigaven per catalans.