Prioritzar la Lliga no volia dir llençar la Copa

Va fer bé Valverde de reservar Messi, Suárez i Iniesta en el partit d’anada a Balaídos, i també va fer bé ahir de fer-los jugar a la tornada. La gestió del vestidor en una temporada carregada de partits és un dels punts clau per aconseguir que l’any acabi de la manera més exitosa possible, encara que aquesta gestió comporti prendre decisions arriscades. El Celta, per exemple, no va fer diferències entre Lliga i Copa i va acabar fos al Camp Nou.

Valverde va prioritzar el descans de tres cracs a Vigo perquè estiguessin en plena forma al partit de Lliga contra el Llevant. La decisió es va interpretar com que no donava importància a la Copa, que la llençava, perquè el Barça ja n’havia guanyat tres de consecutives i tenia la panxa plena... Doncs no. El Txingurri dona valor a la Copa -que, com va recordar, no ha guanyat com a tècnic-. El que passa és que prioritza la Lliga. Les dues coses són compatibles.

El problema de la Copa no és que sigui el tercer títol en importància. És un títol oficial i compta. I tant! La prova d’això és el Reial Madrid, que es nega reiteradament a cedir l’estadi quan el Barça arriba a la final -els lavabos han de ser la punyeta, perquè cada estiu diuen que els arreglen- o que el 2011 va organitzar una rua després de guanyar la final al Barça i trencar una ratxa de quasi tres anys sense ensumar un títol.

El problema real de la Copa és el calendari. A banda de jugar a doble partit, resulta que les eliminatòries decisives estan encabides amb calçador al gener, castigant precisament els que van passant ronda. L’Alabès, per posar d’exemple un equip que es juga la permanència a Primera, ha superat ronda i tindrà el càstig de jugar dos partits per setmana. En canvi, el Màlaga, el Dépor i el Las Palmas, que també se la juguen a la Lliga, estan eliminats i tenen el premi de només disputar-ne un. ¿No seria més just per a tots que al gener hi hagués un parell de jornades de Lliga en dimecres i repartir els partits de Copa al llarg de la temporada?

A l’espera que algú em compri la idea, trobo bé que el tècnic del Barça faci rotacions a la Copa. L’única excepció? Que li toqués el Madrid. Però no per la Copa, sinó perquè la rivalitat entre els dos és bastant més important que el torneig en què s’enfronten.