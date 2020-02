Que què hauria passat si hi hagués hagut armes?

El fiscal Zaragoza ha escrit un article a El Mundo en què es justifica per la condemna (per part del Tribunal Suprem espanyol) dels líders del Procés que no van marxar a l’estranger (on serien lliures) i en què remarca que se’ls hauria hagut de condemnar per “rebel·lió”. A l’article, es pregunta què hauria passat “ si en el desarrollo de estos episodios violentos se hubieran utilizado armas. ¿La apuesta por la sedición hubiera sido finalmente la asumida?"

Em sento ara mateix com un banc dolent: no dono crèdit. Què hauria passat si s’haguessin utilitzat armes? Doncs que llavors potser hi hauria hagut sedició. Però no se’n van utilitzar! Era una mani. Una mani! Què hauria passat si Jordi Cuixart hagués contractat els serveis de Godzilla per atacar Montserrat del Toro al “murete” del terrat? Doncs que llavors potser hi hauria hagut segrest. I què hauria passat si Carme Forcadell (que no era al lloc dels fets, tot i que Montserrat del Toro la va “sentir”) hagués contractat el càrtel de Medellín amb fons públics? Doncs que hi hauria hagut malversació de veritat i tràfic d’estupefaents. La pregunta del fiscal és boja. Què hauria passat si hi hagués hagut armes? Doncs exactament el mateix que va passar tot i que no n’hi va haver.

No cal reformar el tipus de sedició al Codi Penal. El Codi Penal deixa molt clar que la sedició necessita un alçament “violent”, i l’alçament violent no es va produir mai. Aquell dia vaig dinar a les taules del Nostrum, enmig de la rambla Catalunya, envoltada de guiris. El Nostrum –ho repeteixo sempre– no va tancar fins a la nit (perquè els sediciosos, potser amb les forques i les falçs a la mà, es treien diners de la faixa per comprar entrepans). Cap dels periodistes de dalt del cotxe (de totes les cadenes) dirà que hi va haver cap violència. La pregunta que es fa el fiscal, esclar, em fa pensar en el cotxe obert amb les armes a dins allà enmig. Si hi hagués hagut armes sí que hi hauria hagut sedició. I en conseqüència: hi ha algun policia sancionat per aquest “descuit” tan greu?