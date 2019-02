La coneguda frase d’Unamuno referida a l’endarreriment tecnològic d’Espanya a principis del segle passat podria aplicar-se avui a com les grans corporacions afronten la incertesa de les innovacions digitals.

Daimler, que ja va comprar l’aplicació MyTaxi, ha tancat una aliança amb BMW per invertir mil milions d’euros en desenvolupar aplicacions de mobilitat que puguin competir amb Uber. Els dos gegants de l’automoció crearan cinc societats conjuntes que operaran sota la marca Reach Now. Les aplicacions oferiran recàrrega de bateries (Charge Now), estacionament (Park Now), carsharing (Share Now) i Free Now, per contractar taxis, que substituirà la marca MyTaxi, que desapareixerà.

El 90% de les start-ups digitals fracassen, així que les multinacionals globals han decidit fa temps “ que inventen ellos ”. L’estratègia és senzilla. Consisteix en seguir de prop les start-ups d’èxit i adquirir-les un cop estigui provat que funcionen. Mai abans. És car, però menys que anar provant idees que no tiren endavant.

És interessant veure que el sector de l’automoció decideix entrar a competir en el sector de l’economia col·laborativa. De fet, la indústria del cotxe ja planteja des de fa temps que el seu negoci serà fabricar cotxes tant per vendre com per compartir.

Mentrestant, les plantes de Nissan i Ford a Espanya esperen saber què decideix la direcció sobre el seu futur. L’activitat de producció de vehicles a Espanya suma tretze plantes de producció de vehicles i més de cinquanta mil llocs de treball. Costos laborals més baixos en altres indrets del món i el canvi tecnològic al cotxe elèctric amenacen les nostres capacitats productives.

Les dues notícies reflecteixen clarament els grans disruptors econòmics del moment: geopolítica, economia digital i innovació tecnològica. No sé què en diria Unamuno.