Revetlla De Sant Joan

Ahir el dia va ser bell i clar. Al vespre, perfum d’alfàbregues va omplir d’olor la Rambla de les Flors, en la que es va veure també bon nombre d’hortènsies. La nit va presentar-se bella del tot. Per la ciutat nova, els focs varen ser nombrosíssims, començant l’estiu amb un espetec de balls nocturns [...] Perquè, encara que oficialment comença l’estiu el dia 21, no és ben bé estiu fins que és arribada la nit Santjoanesca. Al Parc Güell, gentada; a Vallvidrera, gentada; al Tibidabo, gentada. I gentada a Montjuic, i gentada al Paral·lel i a la Mina i a tots els llocs de la ciutat i dels afores on sol expandir-se la joia popular. I clarors i músiques i danses i ferum d’oli i crits de goig i remors de converses i bones aventures. Ja tenim una nit més de Sant Joan.