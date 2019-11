Sánchez s’hi ha lluït: Espanya, més hostil amb Catalunya

GOVERNAR contra Catalunya. Ho va aplicar José María Aznar el 2000 i Pedro Sánchez ha fet campanya abraçant la fórmula a la desesperada: va desplaçar milers de policies a Catalunya, va prometre portar el president Puigdemont, va prometre vigilar l’escola i els mitjans públics catalans i, durant la jornada de reflexió, es va gravar dirigint una reunió del comité de seguimiento de la situación en Cataluña, com si fos en una war room. Però a Sánchez la mà dura no li ha servit per millorar els resultats, sinó per espantar amb el crit de “La pàtria, en perill”, amb el qual Vox creix i creix. I com que a la nit vam confirmar que, a Espanya, hi havia molt vot de Ciutadans que era el que semblava, o sigui, pura extrema dreta nacionalista espanyola i no pas vot liberal, avui Espanya és desacomplexadament més hostil amb Catalunya. Encara més.