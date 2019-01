Solari vol la Copa

Quan el Madrid va entrar al bombo de la primera ronda de la Copa del Rei, Solari entrenava el Castella i pensava quins jugadors li demanaria Lopetegui per jugar una eliminatòria assequible contra el Ceuta. Però, just abans del partit, Florentino va decidir fer fora l’entrenador del primer equip blanc i fer pujar el del filial. I així va ser com Solari va complir el somni d’entrenar a Primera Divisió, i, a més, directament el Reial Madrid.

L’argentí va tenir un inici espectacular, que va fer que passés de ser provisional a renovar per tres anys i com a entrenador de ple dret. Tot va ser signar el nou contracte que l’equip va tornar a fer aigües, sobretot en un partit a Eibar. Però el president ja havia pres una decisió i apostaria per Solari fins a final de temporada. L’ex de l’Atlètic també ha fet des del primer dia tot el possible perquè Florentino estigués content: apostar per Vinícius, alinear Courtois com a porter indiscutible i recórrer al planter, La Fábrica, com en diuen ells.

Solari no és cap ximple i sap que el Madrid prepara un projecte important i vol fer foc nou la temporada vinent. Però esgotant les seves opcions vol aixecar un títol aquest curs. Sap que la Lliga és pràcticament impossible i tampoc veu l’equip capaç de la regularitat necessària per aconseguir-ho, de manera que es posa com a objectiu realista la segona plaça.

Pel que fa a la Champions, sap que després que el Madrid n’hagi guanyat tres de seguides -quatre en cinc anys- ningú li exigirà revalidar-la. Però ha d’intentar arribar al més lluny possible, que l’eliminació no sigui dramàtica i, si pot ser, que la competició no la guanyi el Barça, que això sempre afecta.

Per tot plegat s’ha posat com a objectiu guanyar la Copa del Rei. El seu equip ja és a quarts de final i el sorteig tampoc ha sigut gaire difícil. A més, el Madrid fa cinc anys que aixeca aquest títol, en aquella fatídica final per al Barça i per a Bartra, que va sortir a la foto del gol de Bale en la victòria blanca. Aquesta és l’arma secreta de Solari: començar a recuperar el munt de lesionats que té i poder encarar el final de temporada amb més garanties que ara i, sobretot, amb més opcions golejadores, la veritable assignatura pendent de l’equip.

No sabem si guanyar la tercera competició en importància li servirà a Solari per seguir a la banqueta del Madrid, però ell confia que la sort li somriurà. Com quan va pujar al filial quan Zidane va entrenar el primer equip. Com quan va pujar al primer equip quan van fer fora Lopetegui. Perquè en el futbol no se sap mai. I, si no, que li preguntin on creia pels volts de Nadal que jugaria Boateng el 2019.