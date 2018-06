Tan lluny i tan a prop d’Urdangarin

Urdangarin entra a la presó coincidint amb el viatge que el seu cunyat i rei d’Espanya, Felip de Borbó, està fent pels Estats Units, on, entre altres activitats, ha visitat una exposició pagada per Iberdrola sobre l’empremta espanyola en la independència nord-americana. La monarquia ha preferit ser lluny, ben lluny, quan un dels seus sobrevinguts, convertit en ase dels cops, ha estat enviat al sacrifici purificador de la privació de llibertat a fi de reparar la reputació familiar malmesa per la falta d’exemplaritat en un no breu repertori de comportaments, començant pels del rei emèrit Joan Carles. Que no pretenguin que la societat s’empassi que l’exduc de Palma va inventar-se un modus operandi (i vivendi ) basat en el tràfic d’influències, els comentaris equívocs i el desviament de comissions. La taca és col·lectiva per molt que la sentència sigui individual.