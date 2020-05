Times Square, luces de Nueva York (1954)

[...]

Al salir del restaurante tomamos un taxi y nos dirigimos a Times Square para contemplar la abrumadora luminotecnia del lugar. Resultó, en primer lugar, que Times Square no es tal “square”, en el sentido inglés de la palabra, sino una plazuela triangular producto de la intersección del Broadway con la Séptima Avenida, entre las calles 42 y 43. De Times Square hacia Central Park hay un barrio imponente de espectáculos de todo orden y de hoteles. Cuando llega la noche se produce sobre este espacio una luminosidad impresionante y frenética. Dos calles más abajo está el Metropolitan Opera House, de renombre vastísimo. En el centro del triángulo urbano está el “building” del periódico N ew York Times, que es considerado, como responsabilidad y objetividad informativa, el primero de este continente. Es una estructura vertical un poco anacrónica, un pequeño rascacielos delgado y estrecho, que, como todos los de su clase, queda un poco precario. […] Los anuncios son de todas clases y de todos los colores, varían constantemente, y al lado del lanzamiento de una nueva estrella de cine puede aparecer el anuncio de un producto alimenticio, de una religión nueva, de un dentífrico, de una máquina de lavar o de un líquido para evitar que los sobacos huelan. La luz de los anuncios parece, sobre la oscuridad de la noche, dar alaridos y gesticular vehementemente. Sobre este frenesí reclamatístico pasan, durante las horas nocturnas, las cintas informativas del gran periódico neoyorquino. Estos anuncios de Times Square han sido el origen de grandes fortunas; han impuesto toda clase de productos que han durado o, después de un cierto tiempo, se han ido al cielo.[…] Times Square está tan acreditado, que lograr un lugar en esta zarabanda luminosa no es nada fácil y vale mucho dinero. En principio, la aparición de un nombre o de un producto a través de estos chorros de luz, al público le hace entrar en curiosidad. Es lo principal... Pero esto no quiere decir que en Times Square no hayan anunciado una infinita cantidad de naderías. Pero no se vayan a creer que Times Square tenga el monopolio de lo luminotecnia. Una vez saturado del ambiente del lugar, propuse andar un rato sin rumbo fijo, y así pasamos por diversas calles, y algunos bloques de casas se sucedieron ante nuestra vista. Como todas las grandes ciudades, las áreas de Manhattan tienen zonas de sombra al lado de espacios concurridos y frenéticos; los barrios residenciales rozan los barrios pobres, la riqueza toca la pobreza. Por esto, andar por las calles con la nariz al aire o mirando los escaparates, sin rumbo fijo, es utilísimo, sobre todo, quizá, en esta ciudad, de contrastes tan vivos. […]