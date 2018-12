Tres aptituds per trencar mil prejudicis

El 17 de desembre els Indiana Pacers van apostar per Kelly Krauskopf com la primera ajudant de la història d’un general manager de la NBA. Després de liderar durant 19 anys el projecte de les Indiana Fever de la WNBA, l’executiva ha fet el salt al bàsquet masculí. “Crec que, arribada l’hora, tot evoluciona. Aquesta és una societat canviant en què es veuen els homes en el paper de les dones i les dones en el paper dels homes. Crec que tots els que treballen en alguna cosa i ho fan bé volen que el següent pas arribi perquè són els millors i no pel seu sexe”, assegura.

Ment privilegiada, forta ètica de treball i habilitats de lideratge són les tres aptituds del seu informe que la franquícia té subratllades. Els Pacers necessitaven omplir una vacant i van buscar dins de la seva organització la persona més qualificada. “Aquesta oportunitat és un honor per a mi. Quan van interessar-se per mi després de 19 anys treballant per a les Fever i la WNBA, em vaig sentir molt bé. Kevin Pritchard se’m va acostar i em va preguntar: «¿Alguna vegada has pensat en treballar a les oficines de la NBA? T’interessaria?» Vaig dir que necessitava pensar-m’ho. Unes setmanes després en vam tornar a parlar i em va aclarir que el que buscava era afegir una altra veu amb experiència al seu organigrama. Vaig posar el cor i l’ ànima a la WNBA, i no serà diferent a la NBA. Intentaré aplicar l’experiència que he acumulat al llarg de la meva trajectòria”.

Krauskopf ha aterrat amb modèstia, però la seva trajectòria és una garantia de feina ben feta. “Encara tinc moltes coses per aprendre en el món de la NBA. La franquícia m’ha demanat la meva opinió sobre el que penso de com estan construint el seu equip ara, i de la cultura que volen construir. Tinc molta experiència en la configuració dels meus propis equips i espero aportar algunes decisions interessants per aconseguir que el pla dels Pacers tingui èxit”, diu. La seva incorporació és el següent pas lògic en una evolució que seria impensable sense la feina als despatxos de la NBA de grans professionals com Becky Bonner, Amanda Green, Michelle Leftwich, Teresa Resch, Ariana Andonian, Natalie Jay, Gail Miller, Jeanie Buss, Gillian Zucker i Sue Bird. Per trobar un precedent semblant al de Krauskopf cal retrocedir als anys 70, quan Nancy Leonard, que era la dona de l’entrenador Bob Leonard, va treballar com a general manager dels Pacers.