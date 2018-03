Uber torna a Barcelona i el taxi encara està fent els deures

Ahir va ser el dia de la reestrena. La multinacional californiana Uber tornava a Barcelona després d’un intent fallit el 2014. Es van viure imatges de tensió en algunes parades i a les xarxes, però no es van complir els pitjors presagis tenint en compte les amenaces anteriors. Quan es va confirmar el desembarcament d’Uber a Barcelona la setmana passada, una associació de taxistes va arribar a difondre missatges com: “Benvinguts a l’infern, Uber” o “Estem preparats per a la guerra, ara sí. No ens rendirem, a Barcelona no existeix aquest terme”.

L’any 2014 l’empresa va desembarcar a la ciutat amb UberPop, un servei operat per conductors no professionals, però només va estar operativa 8 mesos. A la forta pressió del sector del taxi s’hi va afegir la decisió del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), que va dictaminar que Uber és una empresa de transport i que, per tant, necessita que els conductors siguin professionals i tinguin llicència per operar. La sentència, però, no afecta UberX, que disposa de conductors amb llicències VTC, les que utilitzen les empreses de lloguer de vehicles amb conductors professionals.

També l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va portar al ple de l’Àrea Metropolitana una proposta que es va aprovar i que pretén limitar la concessió de llicències VTC a Uber i Cabify: s’exigirà una llicència municipal extra, a més de la VTC, i el compliment escrupolós de la ràtio d’una llicència d’aquest tipus per cada 30 de taxi. A la ràtio s’hi oposa la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), perquè considera que és abusiva i atempta contra la lliure competència. Ara ha de pronunciar-s’hi el Tribunal Suprem.

El sector del taxi és un lobi important amb molta capacitat de pressió sobre les administracions, però haurà d’acceptar que no es poden posar portes al camp. Per molta regulació que es vulgui imposar, el fet és que Uber és una aplicació usada arreu del món i Barcelona és una ciutat turística. Els principals usuaris d’aquesta aplicació seran, doncs, els turistes que ja la fan servir en gairebé 600 ciutats. Segons dades de l’empresa nord-americana, només l’estiu passat 500.000 persones van obrir l’aplicació d’Uber a la capital catalana, tot i que no estava operativa.

Uber té alguns avantatges, com ara que els usuaris veuen el preu exacte del trajecte abans de viatjar, poden dividir les seves tarifes amb altres passatgers i es poden afegir diferents destins a un mateix viatge.

Ahir Fedetaxi va anunciar que promourà el taxi compartit a Madrid. El problema és que fan tard. Fins al gener del 2017, per exemple, no va ser obligatori que tots els taxistes disposessin de datàfon per facilitar el pagament amb targeta.

En lloc de pressionar les administracions perquè actuïn contra la liberalització del sector, haurien de preocupar-se per oferir la millor experiència possible a l’usuari, perquè els triï a ells i no els serveis d’Uber. Uber ha tornat, i els taxistes s’han de preguntar si han fet els deures.