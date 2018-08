Unió Monàrquica d’Espanya

La Unión Monárquica de España ha convocat una manifestació de suport a Felip VI, a Barcelona, el 17 d’agost, dia dels atemptats. “ Cataluña con su rey ”, diu el títol del cartell de propaganda. I tot seguit: “ Concentración a las 10 HRS [sic] en Rambla Cataluña, frente a la Fuente de Canaletas [supersic]”. Que es pensin que la font de Canaletes és a la Rambla de Catalunya m’alleuja: demostra que són tots de sang blava i que no han trepitjat mai els carrers de Barcelona com els aixafaterrossos catalans.

Quan un senyor que s’ha proclamat rei d’un estat necessita manis a favor vol dir que per fora conserva el coloret, però que per dins ja té cucs. Si amb tota la pasta en publicitat de què disposen no poden evitar que a Catalunya la majoria vulgui república i han d’empresonar cantants per “injúries a la Corona” (cantants que se’n van a Europa i són lliures), vol dir que un dia no gaire llunyà hauran de buscar un xalet bé de preu a l’Aràbia Saudita, amb els socis. La presència de Felip i el seu seguici a Catalunya recorda encara més una cosa: que en presó preventiva i injusta hi ha el conseller d’Interior. I que estan “investigant” [sic] el major dels Mossos que va desarticular l’organització criminal per “pertinença a organització criminal”.

Em sembla molt Borbó style que li facin l’homenatge el mateix dia que es recorda que va morir gent (entre la qual, nens) en l’atemptat menys mediàtic de la història d’Europa. I em sembla encara més Borbó style que tinguin el mal gust de fer-ho al mateix lloc on van morir: a Canaletes. No m’imagino un acte de suport a la reina d’Anglaterra el dia 3 de juny, allà, al Pont de Londres, durant el record de l’atemptat. Seria un escàndol, seria una perversitat, seria menysprear els morts i ferits, seria dir “la reina es creu més important que aquesta gent que ha perdut la vida”, seria, en fi, tenir la consciència bruta: massa coses per amagar (a part del negoci de la venda d’armes, si és que ella, com Felip, s’hi dediqués).